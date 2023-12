Villa Franciacorta, eleganti bollicine da abbinare a deliziose proposte culinarie

Sorprendi i tuoi sensi e delizia il palato con le esclusive proposte enogastronomiche offerte dell'assortimento di Villa Franciacorta, confezionato con cura e presentato con eleganza.

Briolette Franciacorta Rosé Demi-sec Biologico

Confezione singola litografata e accompagnato da un delizioso panettone al cioccolato e amarene (copertura di cioccolato rosa Tiepolo 900 gr.)

Prezzo: € 87,00

Briolette Franciacorta Rosé Demi-sec Biologico

Emozione Unica Franciacorta Extra Brut Biologico 2017

Elegante cofanetto color turchese con stopper per una perfetta conservazione

Prezzo: € 42,00

Emozione Unica Franciacorta Extra Brut Biologico 2017

Bauletto in Legno con Scacchiera e Emozione Franciacorta Brut Biologico Millesimato 2020

Decorato con scacchiera e corredato da 32 pezzi di scacchi in legno Inclusi 2 bicchieri in cristallo con punto perlage personalizzato a laser

Prezzo: € 90,00

Bauletto in Legno con Scacchiera e Emozione Franciacorta Brut Biologico Millesimato 2020

Bauletto in Legno con Aquilone e Assortimento in tre bottiglie di Franciacorta Biologico:

Emozione Franciacorta Brut Biologico Millesimato 2020

Briolette Franciacorta Rosé Demi-sec Biologico

Bianchi Roncalli Sebino Igt Barbera Rosso 2015

Prezzo: € 130,00

Bauletto in Legno con Aquilone e Assortimento in tre bottiglie di Franciacorta Biologico:

Regala un'esperienza di gusto e raffinatezza con questi esclusivi prodotti, pensati per elevare ogni momento speciale. Lasciati avvolgere dalla magia delle bollicine biologiche e dalla prelibatezza di accostamenti unici, perfetti per celebrare con stile e eleganza.

Villa Franciacorta

Località Villa 12 - 25040 Monticelli Brusati (Bs)

Tel 030 652329