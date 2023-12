Distilleria Bertagnolli: un brand che ha fatto la storia della grappa

La grappa è uno dei distillati più distintivi della tradizione italiana e viene ottenuta da uve pregiate prodotte, vinificate e distillate soltanto nel nostro Paese e nella Svizzera italiana. In base alle vigenti regole comunitarie, il termine grappa è una IGP, un’indicazione geografica protetta dello Stato italiano; ne consegue che soltanto l’Italia può utilizzare tale termine per indicare questo prodotto ricavato da vinacce fermentate.

Va inoltre ricordato che all’interno del nostro territorio sono presenti 9 indicazioni geografiche tipiche (IGT), nella fattispecie Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Piemonte e la sotto-zona del Barolo, la Sicilia e la sotto-zona di Marsala.

Fra le molte aziende di questi territori, una delle più prestigiose è senza ombra di dubbio la Distilleria Bertagnolli, la più antica distilleria del Trentino, che da più di 150 anni produce grappe di eccelsa qualità, premiate più volte nel corso dei decenni e certificate dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino.

Distilleria Bertagnolli: le radici nel passato e lo sguardo verso il futuro

Nel 2023 le grappe Bertagnolli hanno compiuto la veneranda età di 153 anni, ma la prestigiosa distilleria trentina ha retto magnificamente alla prova del tempo come dimostrano i tanti premi che ogni anno arricchiscono la bacheca aziendale. Scopriamo quindi qualcosa di più su questa eccellenza del made in Italy la cui sede si trova nel comune di Mezzocorona, nella splendida Piana Rotaliana, la pianura situata tra il fiume Adige e il torrente Noce, nella zona nord del Trentino al confine con il territorio altoatesino.

La Distilleria Bertagnolli nasce nell’ormai lontano 1870 per volere della nobildonna Giulia de Kreutzenberg, ricca possidente terriera, e Edoardo Bertagnolli, discendente di una famiglia di farmacisti. L’unione, non solo sentimentale, fra Giulia ed Edoardo portò alla creazione di una realtà imprenditoriale che con il passare del tempo ha assistito a una costante crescita che ha portato a riconoscimenti non soltanto italiani, ma anche internazionali.

Nel 2020, in occasione del 150esimo anno di attività, un record che non molti possono vantare, l’azienda trentina ha rinnovato l’immagine e il packaging dei vari prodotti, pur lasciando inalterate le loro peculiarità che hanno portato al successo questa antica distilleria. Fra i tanti prodotti, merita sicuramente un cenno il Gran Grappino, una vera e propria icona dello stile Bertagnolli.

Un’azienda pluripremiata

Fin dai primi anni di attività, la Distilleria Bertagnolli ha ricevuto premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Non si contano per esempio i premi ricevuti all’Internationaler Spirituosen Wettbewerb (ISW), il Concorso Internazionale dei Distillati e dei Liquori: medaglie d’oro, medaglie d’argento e riconoscimenti come “grappa dell’anno”.

Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la prestigiosa competizione internazionale IWSC (International Wine and Spirit Competition) evento in cui vengono premiati i migliori vini e distillati del mondo e che mette in competizione più di 90 Paesi.

Molti i trionfi ottenuti anche nel Concorso Internazionale ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa).

Distilleria Bertagnolli: non solo grappe

Bertagnolli non è solo grappe; nello stabilimento di Mezzacorona, infatti, viene anche effettuata la produzione di diversi altri prodotti, fra cui distillati e infusi (gin, amari, acquaviti di frutta ecc.) e liquori di vario tipo come per esempio al limone, al mirtillo, al lampone, al cacao ecc.