Arriva il docufilm sulla Cantina Endrizzi 1885, una storia di successi

Un film emozionante, una serata da custodire gelosamente nell'album dei ricordi, una cena informale tra le botti che Paolo Betti è riuscito a trasformare in un simpatico happening. La famiglia Endrici ha voluto celebrare così, davanti ad un pubblico selezionato di wine lover, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e soprattutto amici, la storia della Cantina Endrizzi fondata nel lontano 1885. Una storia appassionante che ha svelato il volto quotidiano della famiglia Endrici nell'arco delle quattro stagioni al "Masetto" di San Michele all'Adige.

Daniele, Christine, Paolo, Torben e Lisa Maria Endrici

Docufilm sulla Cantina Endrizzi 1885: le riprese sono state girate al "Masetto" in un anno

Il film "Così è la vite" è stato realizzato dalla regista trentina Katia Bernardi e dall'agenzia Archimede Creativa, mentre le riprese sono state girate nell'arco di un anno al "Masetto" grazie alla entusiastica collaborazione della famiglia Endrici. «Il docufilm è di fatto un precursore nel settore del vino di quella tendenza al racconto intimo dell'Azienda e dei suoi protagonisti che a livello globale sta segnando un nuovo modo di fare comunicazione aziendale» ha precisato Gabriele dalla Costa, direttore creativo di Archimede.

Cantina Endrizzi 1885, Lisa Maria Endrici:«I gesti e le abitudini della nostra vita in cantina»

«Da anni la nostra famiglia ha scelto di raccontarsi attraverso i canali social e il web e lo facciamo con convinzione per aumentare la fidelizzazione del pubblico al brand - ha raccontato Lisa Maria Endrici, portavoce della famiglia e responsabile della comunicazione Endrizzi - in modo particolare dopo l'esperienza sui social da noi vissuta intensamente ormai da parecchi anni. Abbiamo voluto svelarci più intimamente attraverso i gesti e le abitudini che ci rappresentano nella nostra vita quotidiana in cantina».

Lisa Maria Endrici, responsabile della comunicazione della Cantina Endrizzi

Cantina Endrizzi 1885: Maria Concetta Mattei sottolinea il tema del ricambio generazionale

Maria Concetta Mattei, trentina doc, nonchè volto conosciutissimo della Rai, affascinante moderatrice del talk show che ha seguito la proiezione del film, si è complimentata con la regista Katia Bernardi. «Questo lavoro cinematografico, raffinatissimo, suggerisce il tema del ricambio e della convivenza generazionale, un aspetto cruciale dell'Italia del vino e non solo» ha commentato.

Cantina Endrizzi 1885: Katia Bernardi, pluripremiata, racconta storie attraverso le immagini

Autrice del docufilm è Katia Bernardi, pluripremiata regista trentina che si occupa da anni di raccontare storie attraverso immagini, dalle serie tv ai documentari d'autore, dalla pubblicità al racconto cinematografico con particolare attenzione a tutti i temi che riguardano le donne e l'arte, sia classica che contemporanea. «Per la famiglia Endrici abbiamo scelto con Archimede di dare un taglio narrativo che si avvicinasse al racconto documentaristico, dando importanza alle storie, vere ed intime dei nostri protagonisti che ci hanno portato a scoprire il loro mondo, i luoghi e i profumi della cantina, la loro storia, sia passata che presente e futura con i loro figli» ha spiegato l'autrice, apprezzata in tutto il mondo per il film "Funne, le ragazze che sognavano il mare, 2016" e per il film "Inedita, la vita di Susanna Tamaro, 2021".

Cantina Endrizzi 1885, il racconto delle storie attraverso le immagini

Ogni famiglia è in realtà un intreccio di racconti personali. In questo documentario si dà un'occhiata più “intima” alle narrazioni di una delle famiglie storiche del vino italiano. Storie che si intrecciano tra loro attraverso Germania e Italia, vigneti e design, sogni realizzati e visioni future.

Docufilm sulla Cantina Endrizzi 1885: i piatti d'autore proposti dallo chef Paolo Betti

Per festeggiare l'evento Paolo Betti, chef dell'Alleanza Slow Food dei Cuochi del Trentino Alto Adige, ha proposto quattro piatti d'autore abbinati a quattro diverse etichette della Cantina Endrizzi. Ha aperto le danze l'Hummus di fagioli, una vecchia varietà di legumi trentina, croccante al rosmarino e noci del Bleggio, piatto abbinato al Bianco Dalis (Chardonnay, Sauvignon e Nosiola) formato magnum. La linea Dalis nasce dall'unione dei nomi di Daniele e Lisa Maria Endrici, la quinta generazione Endrizzi. Vini frrschi e innovativi, frutti di cuvée particolari che regalano momenti di gioia e convivialità in ogni occasione.

Cantina Endrizzi 1885: il Peposo dell'Impruneta al Méria, cuvée dell'azienda maremmana Serpaia

Di grande suggestione anche il Peposo dell'Impruneta al Méria in foglia di verza accompagnato dal Méria formato magnum. Il Peposo dell'Impruneta è un piatto tipico della cucina toscana a base di carne di manzo, pepe nero e vino rosso, in questo caso il Méria della tenuta Serpaia di proprietà della Cantina Endrizzi in Maremma.

Una cuvée di Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese, vigneti che scendono dolcemente verso il mare e la laguna di Orbetello.

Cantina Endrizzi 1885: il sontuoso Gran Masetteo esalta il paté di fegato, pere e cioccolato

Altro piatto da standing ovation il paté di fegato di vitello, pere e cioccolato abbinato - noblesse oblige - al Gran Masetto, sempre in formato magnum, un sontuoso Teroldego Rotaliano con uve parzialmente appassite. Chiusura in bellezza con il Masetto Dulcis (vino dolce, ma non stucchevole) che ha accompagnato il dessert finale: la lingua di gatto, il bianco mangiare e le castagne di Castione. Chapeau allo chef e ai vini abbinati.

In alto i calici. Prosit!