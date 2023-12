Ecco perché e come regalare un vino vintage a Natale

Sei alla ricerca di un regalo speciale per Natale? C’è un luogo unico in cui fare acquisti. È l’enolibreria di Carpineto, a Dudda - Greve in Chianti (Fi) nel cuore del Chianti Classico. Dentro (ma disponibili anche online) 100mila bottiglie di vino vintage. È un temporary shop aperto fino al 6 gennaio.

L’enolibreria di Carpineto è un compendio storico della viticultura toscana

Che cosa è l’enolibreria?

L’enolibreria di Carpineto è un compendio storico della viticultura toscana di qualità in bottiglia. Un archivio enoico che non è solo una summa del passato, per quanto preziosa ed emozionante, non è solo un "magazzino", ma un'opportunità, per chi vuole godere di proposte esclusive, bottiglie da collezionare, regali unici, vini maturi pronti da bere al massimo della loro espressività. Sugli scaffali oltre 100mila bottiglie delle tre denominazioni storiche più i Super Tuscan.

Come si acquista all’enolibreria

La procedura per chi acquista online prevede che vengano etichettate al momento dell’ordine per assicurare una presentazione perfetta e se spedite messe in una cassetta di legno sigillata.

Si possono comporre cassette di particolare pregio che racchiudono al loro interno una verticale completa con 6 bottiglie di un Cru, oppure scegliere singole bottiglie e comporle magari in una confezione che rappresenti un affresco della Toscana del vino Sorsi del tempo, potremmo definirli, per appassionati.

Perché una bottiglia vintage è il regalo giusto?

Acquistare e regalare una bottiglia di vino vintage è sempre un ottimo investimento perché non va mai fuori moda e il passare degli anni non può che farle del bene. In più non servono tanti accessori per godersi il regalo, basta un calice. Inoltre, regalare una bottiglia con una storia alle spalle e anni di affinamento, è molto più che regalare una bottiglia, è regalare un’esperienza: una bottiglia crea emozioni, la si condivide, rinsalda le amicizie, facilita le nuove.

Nell’enolibreria di Carpineto 100 mila bottiglie vintage

Perché l’archivio vini di Carpineto è così unico?

L'Appodiato di Dudda a Greve in Chianti, sede originaria della Carpineto in Chianti Classico, è il cuore storico dell'azienda, emblematicamente rappresentato anche da una libreria enoica tra le più fornite, con un grande numero di annate storiche. L'affinamento dei vini imbottigliati avviene in una cella sotterranea a temperatura costante, un caveau che può ospitare fino ad un milione di bottiglie.

Non sono poche le aziende storiche toscane che hanno un archivio delle loro annate migliori. Quello che rende però l'archivio di Carpineto unico è la varietà, la profondità ed anche l'ampia disponibilità di tutti i vini per l’acquisto. La biblioteca comprende Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello e Super Tuscan. L’idea di costituire una libreria delle bottiglie nacque agli stessi fondatori, Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, loro stessi, ovviamente, grandi appassionati di vino, fin dall'inizio. Per dimostrare la longevità dei prodotti iniziarono così fin dai primissimi anni a conservare le annate più prestigiose nonché quelle più premiate «male che va - dicevano - ‘ce le beviamo noi!». Ma così poi non è andata!

Tra i clienti vip, Bill Gates, grande amante del Chianti Classico e Celine Dion che predilige un Super Tuscan, il Farnito Cabernet Sauvignon, ma è rimasta colpita anche dal Vino Nobile di Montepulciano.

Almeno dagli anni '80 in poi le bottiglie in archivio non sono mai state, e mai saranno, "pezzi da museo" raccontano in Carpineto. Si tratta infatti di bottiglie con un grande appeal per appassionati e wine lovers. Appeal dovuto soprattutto alle qualità intrinseche dei vini Carpineto dalla spiccata attitudine alla longevità e alle modalità di conservazione volute dagli stessi produttori, condizioni cioè ottimali sin dal momento dell’imbottigliamento.

Carpineto

Dudda – 50022 Greve in Chianti (FI)

Tel. +39.055.8549062