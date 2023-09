La Famiglia Polegato acquista la cantina “La Viarte” in Friuli

La famiglia Polegato, composta da Giorgio, Giorgia, Luana e Riccardo, ha annunciato una nuova avventura nel mondo del vino con l'acquisizione della cantina La Viarte, situata a Prepotto (Ud). Dopo aver ceduto le proprie quote in Astoria, la famiglia Polegato ha dedicato del tempo alla ricerca della giusta opportunità per avviare un progetto di alta qualità nel settore vinicolo. Questa opportunità è giunta con l'acquisizione di La Viarte, il cui nome in friulano significa “la Primavera”. Questa cantina è situata nei Colli Orientali del Friuli, una regione rinomata per la produzione di vini di alta qualità grazie al terreno, al clima e alla sua posizione collinare soleggiata.

La famiglia Polegato all'ingresso della cantina La Viarte

Questa acquisizione rappresenta un importante passo per l'azienda storica della famiglia Polegato nel territorio friulano, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nella viticoltura. La famiglia intende mantenere le tradizioni vinicole della zona, ma allo stesso tempo introdurre innovazioni, che sono parte integrante del loro dna. In particolare, stanno pianificando una partnership con un'altra azienda vinicola con esperienza nel Metodo Classico, senza però trascurare la loro competenza nelle bollicine.

Polegato: «La Viarte sarà la nostra nuova cantina di famiglia»

«La Viarte sarà la nostra nuova cantina di famiglia nella quale riverseremo ogni energia per mettere a frutto la nostra esperienza e, soprattutto, per garantire dei prodotti che possano essere rappresentativi del territorio d'eccellenza scelto per la nostra nuova impresa - dicono in coro i componenti della famiglia Polegato - In questi mesi avvieremo un percorso di evoluzione di tutti i processi aziendali, dal vigneto alla cantina, per finire all'area gestionale. La filosofia aziendale dedita all'alta qualità rimarrà al centro del nostro progetto e, al contempo, introdurremo nuove strategie commerciali e di marketing per valorizzare il nostro brand alla volta di un posizionamento adeguato sui mercati nazionali ed internazionali».

Dove si trova la cantina La Viarte?

Prepotto si estende lungo la Valle dello Judrio, fiume a carattere torrentizio che, per un lungo tratto, segna il confine con la Slovenia. Su una di queste colline ha sede La Viarte, circondata dai vigneti a quasi 200m di altitudine. Qui l'escursione termica e i venti freschi di Bora provenienti dai Balcani favoriscono la salute delle piante e il corredo aromatico delle uve. La Viarte nel tempo ha mantenuto intatta la biodiversità del territorio circostante grazie ai 13 ettari di bosco che circondano la cantina ed i 24 ettari di vigneto a corpo unico.