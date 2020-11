Colli dei Longobardi, strada nuova per ripartire da turismo e vino

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 10:34

L

Flavio Bonardi

Terra di rossi robusti e vigorosi

Bonardi: «Verso rilancio e ripartenza»

Sito web e iniziative

Coinvolgere anche le aziede agricole

''dei'', in una delle zone più urbanizzate del, si rilancia con un nuovo consiglio di amministrazione.è stato nominato di, 44 anni di Brescia. Al suo fianco, per il triennio 2020/2023, ci saranno: Marco Guerrini (vicepresidente), Sara Berlini, Andrea Peri e Davide Lazzari. Revisori: Luigi Bandera, Michelangelo Scarpari e Mario Danesi.La strada, partendo dalla città, si snoda fra ie ledell'hinterland attraverso i comuni di Botticino, Rezzato, Montichiari, Castenedolo, Montirone, Capriano del Colle, Poncarale e Flero.soprattutto di, eccellenti nell'accompagnare gliDue le parole d'ordine del neo presidente Bonardi: « rilancio e ripartenza ». «Il nostro presente - afferma Flavio Bonardi - e non solo per lo scenario delineato dal post emergenza da crisi epidemiologica da Covid-19, pone per la “Strada del Vino Colli dei Longobardi” una pluralità die diche richiedono risposte immediate per favorire la “rinascita” di un progetto che vuole valorizzare il territorio in tutte le sue. Il nuovo Consiglio ha elaborato un grande piano chiamato #ripartenza che individua i punti nodali da cui ripartire e come attuarli operativamente. L’obiettivo è una “rinascita attiva” della Strada che sia in grado di rispondere alle nuove sfide, che permetta ai concittadini di riappropriarsi del territorio super sfruttato e, soprattutto, riscoprirlo. Il nostro Progetto vuole, in sintesi, far sì che il lavoro fatto in questi anni non vada disperso, ma anzi, possa ripartire con entusiasmo, passione e voglia di mettersi in gioco!».Anzitutto è previsto un nuovopoi“Colori, profumi e sapori dell’autunno”, i viaggi del gusto Longobardo e il“il Gallo di Ramperto”.Il primo e più urgente appuntamento per idi metà dicembre che dovrà andare a cambiare il nome dell’associazione, aggiungendo “… e dei Sapori…”, perché è ormai chiaro che il progetto non può escludere le realtà agroalimentari del territorio che, insieme alle aziende vitivinicole, andranno a valorizzare e a dare quel “quid” in più per lo sviluppo di un progetto che vuole continuare nel tempo.