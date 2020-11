G. Milazzo tra i top degli spumanti con due 2 ori e 4 argenti al prestigioso Campionato Mondiale

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 09:51

Le due medaglie d'oro





Tra le prime cantine siciliane a puntare sugli spumanti

Un palmares ricco di medaglie

Saverio Lo Leggio e Giuseppina Milazzo

In Sicilia si possono fare Metodo Classico di qualità

Cswwc, 128 medaglie d’oro nel 2020

ioggia diaglisiciliani dial prestigioso, theWine World Championships. Ilmondiale dei viniè il più importante e autorevole Concorso mondiale per queste tipologie di vini. Mentre ai concorsi mondiali dei vini generalisti non partecipano lee prestigiose (avete mai visto premiati Biondi Santi, Gaja, Frescobaldi, Antinori, Cheval Blanc, Romanée-Conti, Chateau Margaux, Petrus, tanto per dirne alcuni? No, perché avrebbero solo da perdere e nulla da guadagnare), in questo Concorso dianche i grandi si mettono in gioco.Quest’anno accanto aquali Mumm, Louis Roederer, Veuve Clicquot, Moët & Chandon, Bellavista, Ca’ del Bosco, Fratelli Berlucchi, Ferrari, una new entry, la cantina G. Milazzo, che per la prima volta ha deciso di mettersi in gioco, e quando il gioco si fa duro emergono i migliori quindi l’azienda di Campobello di Milazzo (Ag) ha ottenuto l’onorevolissimo risultato di vincere, risultando l’unica maison dorata a sud dell’Emilia-Romagna.Le medaglie d’Oro sono state attribuite al Federico II 2011 Brut Magnum e al Milazzo Nature Brut Nature i 4 argenti a V38AG, Terre della Baronia Gran Cuvée di due millesimi diversi e Federico II 2010.L’Azienda Agricola G.Milazzo è stata tra lesuglidi qualità, solo, e oggi ha in listino 8 etichette: 5 Brut, 2 Brut Nature, un Extra Dry.Così da quest’anno, pur triste per le note vicende sanitarie, G. Milazzo, guidata da Giuseppina Milazzo e dal marito, aggiunge altri riconoscimenti al suointernazionale carico di ori e argenti ottenuti nei 4 autorevoli concorsi cui partecipa: Concours Mondial de Bruxelles che quest’anno si è svolto in Repubblica Ceca, alche si tiene a Bordeaux, al Vinitaly che ormai si chiama 5 Star Wines, a Les Citadelles du Vin a Bordeaux. In molti di questi concorsi, oltre ad ottenere premi assoluti di categoria, è risultata la cantina italiana più premiata.«Le medaglie Cswwc costituiscono riconoscimenti che ci fanno ovviamente molto piacere - sottolinea Saverio Lo Leggio -nonché una conferma importante per la nostranella. Lanel campo del Metodo Classico è nata con la cantina stessa, possiamo affermare che fa parte del nostro Dna dato che è iniziata con i primi passi della cantina, a metà degli anni ’70. Ha costituito una scommessa e una sfida: dimostrare che in Sicilia, lì dove nessuno ci aveva mai provato, si potevano fare spumantidi qualità, considerazione oggi validata dal risultato del Concorso, che dimostra che gli spumanti prodotti in questa terra possono competere con aziende che sono sinonimi stessi di Champagne o Cava o Franciacorta o Trento Doc».Quest’anno 30 diversi, per un totale di oltre mille, hanno partecipato all’edizione del Champagne & Sparkling Wine World Championships che ha attribuito 128 medaglie d’Oro e 237 medaglie d’argento. Unche nelle sue procedure di gara non mostra ai giudici la bottiglia, ancorchè segretata, e dove i vini meritevoli di medaglia d’Oro vengono nuovamente degustati fianco a fianco per selezionare i migliori della categoria.Il 2020 rimarrà nella storia del Concorso in quanto con le, la nostra nazione è risultata prima e ha battuto la Francia pareggiando le 47 medaglie d’Oro ma superando le argento con 111 contro le 42 dei transalpini.Per informazioni: www.milazzovini.com