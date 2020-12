Paolo Rossi, non soltanto i gol Mundial: era il vino la sua seconda passione

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 17:33

Paolo Rossi con i suoi vini

«Gli sarebbe piaciuto esportare le nostre eccellenze in Cina»



Il suo brand "Pablito" sui grandi vini dell'Italia



utti ci ricorderemo per sempre di, l'eroe del. Ma oltre alla passione per il calcio,, morto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2020 a 64 anni per un male incurabile, coltivava anche la passione per ilA ricordare l'attaccante dellae, tra le altre, di Juventus, Vicenza e Perugia è stato il consorzioche in una nota ha raccontato di quando Rossi fece visita a) concedendosi una degustazione delle migliori annate di Brunello «a iniziare da quelle degli Anni 80, il periodo in cui giocava a calcio», ha spiegato, amministratore delegato dell'azienda agricolaQuindi Sani ha aggiunto: «Conservo con molto piacere una bottiglia dida lui autografata. Paolo Rossi era una grande persona e un amante del Brunello, gli sarebbe piaciuto esportare inle eccellenze di Montalcino: abbiamo parlato molto, fu una giornata speciale che concludemmo con un pranzo insieme».Negli anni, poi, il vino oltre che un piacere era diventato per Rossi anche un lavoro. Nella sua azienda a, in, è stato uno dei primi campioni-vigneron. Mise anche il suo volto e il suosui grandi vini dell'Italia in una linea che includeva pure il Brunello di Montalcino: uno dei suoi desideri era quello di diventare, proprio come aveva fatto con il calcio grazie ai suoi gol indimenticabili.