Webinar del Consorzio Vini Venezia: alla scoperta dell’allevamento Bellussera

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 18:43

La Bellussera è una forma di allevamento della vite a raggera

Annate e stili diversi: potenza, morbidezza e carattere

è una forma didellaa raggera tipica della zona delnata da un’idea dia fine Ottocento a, in provincia di Treviso. Con successive modifiche apportate dai figli di Donato va sostituire le alberate, un sistema ancestrale dell’Italia del Nord, per andare incontro alle esigenze di quel tempo: avere il tutore vivo per avere legna da ardere, veniva soprattutto utilizzato ilche serviva per alimentare il baco da seta, sfruttare al massimo la terra nei corridoi del vigneto per le coltivazioni, combattere le malattie della vite tenendo lontano l’umidità del terreno dai tralci, e garantire una produzione abbondante.Dagli anni Ottanta questo sistema di allevamento non era più adatto alle necessità del momento e fu incentivato il passaggio alcon l’obiettivo di ridurre le spese per ettaro, promuovere il livello qualitativo delle uve e contenere le spese di gestione. La Bellussera rimane oggi patrimonio della, una vera operea d’arte, presente in alcune vigne storiche conCon ladei vini di tre aziende storiche della zona vengono messi a confronto le varie forme di allevamento, tra tradizione e innovazione per un Raboso con una storia di 500 anni. Tre stili diversi, tre annate diverse che tutte esprimono potenza, morbidezza e carattere. In tutto 60mila bottiglie prodotte nel 2019.nata nel 1886 a Refrontolo. Vigneti gestiti in maniera organica. Vigneto di Raboso su caranto, un tipo di argilla calcarea di origine alluvionale. Sistemamolto fitto, attenta gestione del vigneto, cloni con resa bassa. 30% delle uve in appassimento per circa 2 mesi, 70% vinificate in vasche di cemento.Solo barrique nuove di rovere francese zonastagionato 40 mesi all’aria, alberi con 200 anni di età, da 18 a 36 mesi. E 18 mesi affinamento in bottiglia.molto fitto e luminoso. Apre con note di prugne secche, erbe officinali che diventano chiodi di garofano, pepe nero ed accenni di goudron in chiusura. All’assaggio rivela una solida struttura, tannino ancora vivace, buona spalla acida.sulla sinistra del fiume. Conduzione famigliare, 100 ettari di cui 15 a bellussera con vigne di età media dai 35 ai 100 anni. Il nome viene da un’antica. Età media dei vigneti 50/60 anni su bellussera, operazioni manuali, 30% delle uve in appassimento per due mesi che vengono fatte affinare in barrique in 24 mesi, il restante 70% surmaturato in pianta e poi 36 mesi in botti grandi.Fatto il taglio una ulteriore sosta in bottiglia. Rubino in evoluzione sull’arancio. Iniziale floreale di rose secche coperto dal frutto scuro con note di vaniglie. Ricorda ile la ciliegia sotto spirito, morbido e tannino non invadente. Bella struttura avvolgente.conduzione famigliare, 80 ettari di vigneti nella Marca trevigiana. Azienda compie 150 anni. Unno viene sottoposto a lungo invecchiamento parte in acciaio e parte in botte di rovere da 15 hl, doghe miste, di Slavonia e francese. I cloni sono di nuova generazione, allevamentostretto. Il nome del vino richiama il carattere forte die la leggenda che il re dgli Unni mentre conquistata l’Italia passò dal Borgo Malanotte. Granato trasparente, insolitamente giovane con grande alcolicità. Marasca, mora di gelso, alla fine cuoio, polvere di caffè. Trama tannica molto precisa, una fresca chiusura.Il, che ha organizzato la degustazione, è nato nel 2011 dalla fusione di due Consorzi storici, Consorzio volontario tutela vini doc Lison-Pramaggiore ed il Consorzio tutela vini del Piave doc; tutela 5 denominazioni: Doc Venezia, doc Piave, doc Lison-Pramaggiore, docg Lison, docg Malanotte del Piave per un totale di 47 tipologie di vini.