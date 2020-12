Il Natale solidale di Torrevilla tra prodotti locali e volontariato

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 07:30

Le Botteghe del Vino di Torrevilla

Un Bonarda e uno Spumante per l'associazione “Luca per non perdersi nel tempo”

Il salame nostrano di Dalla Terra, Il Salame

erché ilsia davvero "buono", non può mancare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Soprattutto in questo delicato periodo di. Per questo la associazione di viticoltori(Pavia) ha dato il via a duein collaborazione con importanti associazioni di volontariato. Nel primo coso intende contribuire alla ricerca contro le malattie del sangue: l'associazione ha infatti deciso di donare aparte del ricavato delle sue Botteghe del Vino, veri e propri scrigni di sapori a Codevilla e Torrazza Coste, che arrivano in tutta Italia grazie al servizio di consegna a domicilio. Un’iniziativa solidale alla quale si affianca quella di, ilSpumante Brut realizzato in collaborazione con l’associazione, per raccogliere fondi a favore delladi, che inoffre ospitalità alle bambine di strada garantendo loro alternative e opportunità.Quindi è tornato puntuale con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il vino solidale di Torrevilla in collaborazione con “”, associazione fondata nel 2013 daper realizzare i desideri del figlio Luca, giovane psicologo di Torrazza Coste mancato a causa di unnel 2011, per raccogliere fondi da destinare appunto a PaviAIL, la sezione della Provincia di Pavia dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL), che opera nell'ambito della lotta alle malattie maligne del sangue.E così, come ogni anno dal 2013, anche in questo difficile 2020 Torrevilla distribuirà due vini, une uno, con un’etichetta speciale in ricordo di Luca, venduti al costo di 5 euro a bottiglia: per ogni bottiglia venduta, 1 euro sarà devoluto a PaviAIL per sostenere la ricerca su leucemie, linfomi maligni e mielomi, e aiutare le famiglie dei ricoverati presso il Policlinico San Matteo di Pavia.«Sin dall’inizio abbiamo abbracciato con sincera empatia la causa di “Luca per non perdersi nel tempo”, per questo rinnoviamo con estremo piacere il nostro impegno a fianco di questa bellissima associazione e il nostro supporto all’attività di PaviAIL - racconta presidente di Torrevilla - Specialmente quest’anno, offrire un contributo per sostenere la ricerca è un gesto piccolo ma molto importante. Il sostegno di ognuno di noi può fare la differenza per molte persone».L’impegno di Torrevilla in ambito natalizio tocca da vicino anche i produttori delle, colpiti dalla pandemia. Proprio in concomitanza delle festività si è perfezionato un rapporto di collaborazione con alcune aziende che operano nel settore della gastronomia. «Se, infatti, per queste festività dovremo rinunciare alle tavolate affollate di parenti e amici a causa della drammatica emergenza sanitaria – spiega il presidente Barbieri - non dovremo però toglierci anche il piacere di assaporare il meglio delle produzioni che nascono dalle ricche terre lungo il– non a caso chiamato il “Parallelo del Vino” - Un impegno che portiamo avanti da tempo che, ogni anno, si amplifica proprio in questo periodo. Quale modo migliore per assaporare un vino se non abbinarlo ad un prodotto che arriva dalla sua terra? Noi con questo intento intendiamo stare vicini a chi produce queste eccellenze che ci invidiano in tante parti del nostro Paese».Ne sono un esempio le 8 varietà di miele biologico, apprezzato perfino in Giappone, dei fratelli Quaglini di “”, o ladi Pianetta di Barbieri & C., storica azienda famigliare. Sulla tavola oltrepadana, poi, non può mancare il salame: da quello nostrano di “”, giovanissima realtà imprenditoriale che alleva in proprio nelle terre della Valle Staffora, al salame crudo di Varzi Dop a grana grossa del, nato dall’esperienza di un gruppo di persone con la comune passione e l’ambizione di produrre il salame più pregiato dell’Oltrepò Montano. E per il dessert, la scelta spazia daldelladi Casteggio ai tradizionalie ladelladi Salice Terme.«Insomma, i sapori del territorio e due importanti gesti di solidarietà a chi, vicino o lontano, ha bisogno di un aiuto – conclude il presidente Barbieri - sono questi i due semplici ingredienti delle festività che noi vogliamo regalare al territorio».Per informazioni: www.torrevilla.it