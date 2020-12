Sublime connubio tra vino, arte e musica nel cortometraggio di Cantina Colterenzio

Pubblicato il 26 dicembre 2020 | 16:05

“L

Una foto del film l’Heure Esquise con la protagonista Eleonora Montagnana

Premiato da diversi festival

Il connubio tra arte e vino che suscita emozione

Girato tra l’Alto Adige e il Lago di Como

Lafóa: vini in continua evoluzione

’ Heure Esquise”, l’ora incantevole, è il titolo delche racconta lae i suoidella linea di punta chiamati “”. È stato realizzato dalla cantina altoatesina tra l’estate e l’autunno insieme alitalianoe al suo team “Anam Cara. Il risultato è un lavoro artistico che ha come tema il tempo, l’eccellenza, l’arte e il piacere.“L’Heure Esquise” ha ricevuto l’attenzione di diversiinternazionali, vincendone diversi. Al “Florence Film Awards” e al “Venice Film Awards” nella categoria “miglior cortometraggio”, mentre agli “Oniros Film Awards” e agli “International Film Awards” di New York come “miglior spot pubblicitario”. Lo stesso riconoscimento ricevuto anche ad uno dei film festival online più importanti a livello mondiale, il “Top Shorts”.Lo scopo del film è trasmettere, le stesse emozioni che un ottimo vino suscita in un appassionato. I vini Lafóa, essendo veicolo di emozioni, hanno un forte legame con, specialmente con quella nata nel periodo “”. Anche l’arte, quando di alto livello, è in grado di trasmettere forti emozioni. Come l’artista, anche l’enologo cerca di cogliere le caratteristiche di un territorio, di un particolare momento e di racchiuderle in un’espressione, rendendola viva e presente.Ledove è stato girato il film sono la Cantina Colterenzio e lasul, una bellissima residenza costruita nello stile “Art Nouveau”. Come attrice è stata scelta la violinista, mentre per la parte musicale sono stati ingaggiati due affermati artisti: il Mezzosoprano Alessia Nadin e il violinista della Scala di Milano Dino Sossai. Colpiscono con una reinterpretazione del brano di Reynaldo Hahn, “l’Heure Esquise” (l’ora incantevole”).è un progetto in constante evoluzione: qualità sempre migliori e l’ampliamento dellahanno fatto diventare i vini Lafóa eccellenze del panorama vitivinicolo italiano. Un’altra pietra miliare verrà aggiunta l’anno prossimo, quando uscirà uno“Lafóa”, che andrà a completare la famiglia e che sarà presentato assieme al film in occasione del prossimo “Merano WineFestival”.