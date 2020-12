Cantina di Tortona sbarca online. E-commerce accanto a vini, storia e territorio

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 11:19

Vigneti della Cantina di Tortona nell'area sud orientale della provincia di Alessandria

Una terra di tipicità gastronomiche

Sul sito per conoscere, acquistare e degustare i vini

ancano pochi sorsi di buon vino e saranno novanta gli anni di storia della. Ma non è ancora tempo di compleanni, oggi è piuttosto il momento di augurare a tutti buone feste, e la Cantina lo fa rivolgendosi ai clienti, alla stampa, alle istituzioni, agli uomini e alle donne che lavorano per continuare a dare vita a un viaggio che dura da nove decenni.Un tour iniziato in un periodo storico non facile, grazie alla caparbietà di un. Anni in cui l’uva aveva poco valore e chiedeva a gran voce di essere collocata in una dimensione più consona. Un frangente storico in cui lo spopolamento delle campagne era consuetudine. Fu la volontà di quei 38 produttori che diedero il via al percorso che oggi consente a questadi parlare, non senza un pizzico di orgoglio, del proprio oprato e dei propri vini.Il territorio di riferimento sono i colli tortonesi o colline tortonesi nella parte sud orientale della. I colli si delineano su di una fetta ampia del Tortonese e una più piccina del Novese. Un anfratto meraviglioso della regione Piemonte al confine con la Liguria, la Lombardia e l’Emilia Romagna.Parliamo della terra che si contraddistingue percome il, lo storico, il pregiato se frutti come le ciliegie, le pesche e le fragole. Un territorio che varia dai 122 ai 471 metri sul livello del mare, ricco di testimonianze architettoniche del passato, armonioso e impreziosito da panorami unici.Questa è anche la terra che ha dato i natali al’autore del celeberrimo “Quarto Stato”; nelle sue opere i paesaggi naturali evidenziano la bellezza dei calanchi e dei castagneti, ma anche l’alto valore culturale dei castelli e delle pievi romaniche., è questa la miscela fondamentale della Cantina di Tortona, un presente al quale i suoi responsabili vorrebbero con immenso piacere invitare un pubblico sempre più ampio a prenderne parte. Motivo per cui, proprio in occasione delle feste natalizie, si sono attivati con uncon il quale informare, comunicare ed evidenziare il lavoro che viene svolto con amore e tenacia.I vini prodotti sono. Differenti in sfumature in base alle peculiarità dei terreni. Vengono realizzati con le più moderne tecnologie e sono piacevolissimi al palato. Sulsi possono reperire tutte le specifiche per ogni referenza e in futuro ne parleranno con toni ancora più approfonditi. Naturalmente, sempre on line sul nuovo sito, si può scegliere qualie gustare.È stato un anno imprevedibile e decisamente difficile per tutti madella cantina è viva oggi come novant’anni fa.Per informazioni: www.cantinaditortona.it