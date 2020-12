Crisi del vino? Lefiole rilancia ecco Isabèl, bollicina di qualità

Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 17:19

la storia di duemanager, giramondo, che una volta tornate al paese d’origine hanno riscoperto i profumi deldi papà Enzo e di nonno Guglielmo che hanno riacceso la scintilla nei loro cuori. Quella necessaria ispirazione che ha portatoa riprendere in mano il loro passato famigliare tramutandolo in un’attività.È nata così, azienda agricola di Montalto Pavese che oggi, a distanza di quasi quattro anni dalla nascita, comincia a regalare alle due intraprendenti imprenditrici le tante aspirate soddisfazioni. A tal punto che, in un periodo così complicato, causato da unache ha messo in ginocchio il mercato, non si sono perse d’animo ma hanno deciso di presentare nel 2020 un nuovo vino.Si tratta di, un Metodo Classico Brut, un’edizione limitata che ha portato l’azienda ad inserirsi nel mercato delledi qualità. «In questo momento così critico - spiega Elisa Piaggi - siamo partite con una nuovaperché vogliamo comunque guardare avanti. Abbiamo messo sul mercato un Metodo Classico elegante, unche abbiamo dedicato ad Isabèl, figlia di mia sorella nata nel 2017, annata deldella vendemmia che ci ha regalato l’uva per iniziare questa nuova avventura».«Abbiamo prodotto solo 252 bottiglie, numerate a mano, andate completamente a ruba: una scommessa che possiamo dire di aver vinto. Questo è solo l’inizio di un percorso che intendiamo perfezionare e su cui vogliamo lavorare in vigna, in cantina e nella comunicazione». La voglia di guardare avanti e di investire, nonostante l’emergenza, ha portato le due sorelle a perfezionare un altro prodotto, pronto ad uscire nel«Si tratta di una riserva di Pinot Nero vinificato in rosso, annata 2019 - ci spiega con soddisfazione Silvia - a gennaio effettueremo i primi assaggi, esattamente ad un anno da quando è stato messo in barrique francesi rigenerate. L’uva, interamente raccolta a mano, arriva dalla vigna di Pinot Nero più vecchia della nostra proprietà, ha circa trent’anni. Sarà nostra premura, insieme all’, trovare il giusto equilibrio tra il legno ed il prodotto, non ci piacciono vini con sentori ditroppo invadenti».Insomma, due progetti ambiziosi, da sviluppare ulteriormente (è intenzione della realtà vitivinicola ampliare la produzione di Metodo Classico fino a 600) che dimostrano come l’azienda Lefiole Vini viaggia su di un binario ben delineato. Questa è l’attualità. La storia di Elisa e Silvia è altrettanto dinamica quanto la crescita dell’azienda. Due giovani ragazze che, per farsi la loro carriera, decidono di mollare tutto, approdando ae all’estero, sicuramente luoghi più attraenti per quanto riguarda le opportunità lavorative. Poi, in un giorno d’estate del 2016, affiorano i ricordi di famiglia.«Proprio così – ci spiega Silvia Piaggi - una domenica di luglio, siamo state alla vecchiadi nonno Guglielmo. Ogni volta che tornavamo a Montalto Pavese, dove vivono mamma e papà, non perdavamo l’occasione per andarci e curiosare fra gli oggetti appartenuti al nonno. Farlo ci faceva rivivere la sua vita, una vita dedicata alle vigne e all’, che Guglielmo coltivava per conferire alle cantine sociali della zona. Lo stesso mestiere che continua a fare papà, con dedizione e amore per queste terre, che sono le nostre terre».«Quella domenica di luglio, nella cascina del nonno, abbiamo trovato una. Quella chiave apriva un baule. Insieme a vecchie lettere, documenti e fotografie, abbiamo trovato due bottiglie di vino avvolte nella carta velina. Due bottiglie di rosso del, una piccola riserva che nonno e papà producevano per sé e per gli amici più cari, di due annate tutt’altro che casuali, 1978 e 1982. Non ci potevamo credere: nonno Guglielmo e papà Enzo avevano custodito una bottiglia del loro vino preferito per ciascuno dei nostri».È bastata quella chiave a riaprire l’angolo deinei loro cuori. E sempre quella chiave è servita per accendere il motore della nuova avventura. «Abbiamo subito creato due vini - spiega Silvia - lo abbiamo fatto con le uve che papà continua a coltivare e raccogliere, stagione dopo stagione, nei nostri 12 ettari di. Sono ungrigio e un pinot: Elivià e Alené, nomi di fantasia che nascono dalla fusione dei nostri nomi e da quella dei nomi dei nostri genitori, Angela ed Enzo. Ci ha aiutato l’enologo Guido Beltrami, a cui abbiamo chiesto di coniugare l’esperienza del passato con le tecniche produttive moderne per ottenere dei vini che rispecchiassero al meglio le caratteristiche del territorio e la nostra personalità».Il tocco femminile è evidente, anche nella comunicazione del prodotto. «Crediamo fortemente - spiegano all’unisono le due sorelle Piaggi - che il vino debba essere bevuto ma anche vissuto. Nel senso che dietro ad unc’è una storia ed un. Con questo spirito nascono tutte le nostre iniziative legate all’enoturismo perché crediamo fortemente nel coinvolgimento deiche portiamo sul territorio a degustare non solo i nostri prodotti ma anche le tante eccellenze gastronomiche oltrepadane».«Nel periodo estivo abbiamo intensificato questa attività perché ci siamo resi conto che l’è diventata una terra attrattiva, l’interesse verso le nostre colline è cresciuto. Non facciamoci sfuggire questa occasione e, quando la pandemia ce lo permetterà, l’Oltrepò dovrà investire su di un progetto diunivoco. In questo percorso l’impegno dei produttori dovrà essere massimo, ma anche le istituzioni dovranno fare la loro parte».La dinamicità dell’azienda Lefiole Vini (il nome è una una tipica espressione affettuosa che nella lingua oltrepadana indica le ragazze) è inoltre dimostrata dalla scelta di utilizzare la tecnologia, che consente ai consumatori di scoprire nel dettaglio la storia e le fasi di produzione dei vini tramite un sempliceideato dalla startup svizzera QualityChain. Come funziona? Un Qr code a forma di calice, apposto su un cartoncino appeso alla bottiglia, permette a chiunque di entrare nel mondo della cantina Lefiole, e di scoprirlo tramite foto, video e un dettagliato racconto di ciascuna fase di produzione del vino. Ogni dettaglio è infine certificato tramite la tecnologia blockchain, che rende le informazioni sicure,e sempre verificabili dal consumatore.«Mi ha subito affascinato l'idea di rendere indelebile la storia dei nostri vini - dice Silvia Piaggi - Raccontare in modo trasparente il processo didi un prodotto avvicina maggiormente il consumatore non solo al prodotto stesso ma anche al produttore e al territorio in cui è realizzato. Sarà semplice per chiunque conoscere i dettagli dei nostri vini e poterli apprezzare ancora di più».La nostra degustazione in cantina comincia con il nuovo arrivato. Ovvero Isabèl, Pinot Nero Metodo Classico Brut. Dopo una pressatura soffice delle uve, la vinificazione avviene con fermentazione di circa 15-20 giorni con temperature di fermentazione di 18-20°C e un successivo affinamento sulle fecce fini di circa 45 giorni. In primavera i vini base vengono “tirati” in bottiglia per eseguire la rifermentazione e poi sostano insui lieviti per almeno 24 mesi prima della sboccatura e dell’aggiunta della personalissima liquer d’expédition, caratterizzata da dosaggimolto bassi. Nel bicchiere è giallo paglierino, con perlage fine e durevole.Vario il bouquet al naso, aperto da richiami floreali al, seguiti da piacevoli ricordi di, di. Non mancano ovviamente le preziose note di pasticceria, di lievito, di crosta di pane, emerge una punta di vaniglia. Il palato è molto simile all’olfatto, è fresco e sapido, armonico. Ottimo in abbinamento a preparazioni a base di, si sposa bene anche con i crostacei. Piacevole anche a tutto pasto.A seguire ci è stato servito Elivià, unin purezza. Nel bicchiere si esprime con un giallo paglierino. Un bel bouquet di note emerge dal bicchiere: sentori che ricordano il pompelmo, il melone bianco, affiancate da aromi floreali da campo. Al palato è piacevolmente, pieno e morbido, fresco ed appagante. Buona la persistenza dove prevale una nota. Bevibile come come aperitivo, oppure si abbina bene anche a risotti e primi a base diChiudiamo la degustazione con un prodotto che ci ha colpito. É l’, un Pinot Nero in purezza, vinificato in rosso. «La vinificazione - ci tiene a spiegare Elisa Piaggi - avviene con fermentazione di circa 10-14 giorni con temperature gradualmente più elevate verso la fine degli zuccheri, e con rimontaggi giornalieri via via di minor durata per massimizzare l’estrazione dei tannini più fini».Bello il colore, unrubino limpido con sfumature granato. Il naso è tipico e varietale, caratterizzato da sentori floreali di viola e da ricordi fruttati di lamponi e didiin genere. Piacevole la spezia che emerge roteando il vino nel bicchiere. In bocca è pieno e strutturato, di buona lunghezza in persistenza. Ideale da accostare a preparazioni cono selvaggina oppure consemi stagionati.