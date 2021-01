Marchese Antinori si regala una collina per il compleanno dei 50 anni del Tignanello

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 16:01

La collina del Tignanello

La storia e il presente

La famiglia Antinori, al centro il marchese Piero Antinori

l migliore regalo per i 50 anni di un vino che ha fatto la storia? Una collina, ovviamente. Così la famiglia, proprietaria dell'omonima cantina, ha deciso di riportare in casa i quattro ettari mancanti del«Il ritorno in famiglia di questi quattro ettari di terreno della collina di Tignanello mi rende particolarmente orgoglioso - commenta il marchese, presidente onorario dell’azienda di famiglia - Tignanello, per mille ragioni, è unche mi sta particolarmente a cuore, avendo contribuito in prima persona alla sua nascita con la prima annata nel 1971. Un’idea maturata grazie a studi e ricerche , molte delle quali avvenute partendo proprio da quel vigneto, situato in un’area del territorio delparticolarmente vocata alla produzione di vini dalla grande qualità».Nato come un vino non convenzionale , precursore del suo tempo, Tignanello ha rappresentato un punto dinel panorama enologico italiano, contribuendo a quello straordinario movimento oggi conosciuto come "Rinascimento", iniziato alla fine degli Anni 60. Ora, con l'aggiunta del nuovo, verrano introdotte nuove viti autilizzando il materiale già presente nell'attuale vigneto.A monitorare le operazioni, la famiglia Antinori che 50 anni fa, nelle persone di Niccolò e Piero Antinori in collaborazione con l'enologo, fu l'artefice di alcune felici intuizioni maturate dopo attentein vigna e viaggi nelle principali terre vitivinicole del mondo che portarono alla nascita del Tignanello.«Poter contare su altri quattro ettari di un vigneto dalle caratteristiche così straordinarie è motivo di grande soddisfazione - ha affermato, ceo ed enologo di Marchesi Antinori - Si tratta di un terreno molto ben, ricco di sassi quali Alberese e Galestro, in grado di donare al vino grandeterritoriale e personalità. Qui il Sangiovese riesce a esprimere al meglio tutto il suo carattere. Una varietà “nervosa” che va saputa comprendere e interpretare ma, se gestita in maniera corretta, ha la capacità di sorprendere per la sua straordinaria. È il Sangiovese di Tignanello; vibrante, elegante, deciso senza essere mai troppo invasivo».