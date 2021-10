Nuovi riconoscimenti per Al Hamen, il Passito Doc di Ramaddini

A poche settimane dalle medaglie assegnate dalla rivista internazionale Decanter con i suoi World Wine Awards 2021, ancora una volta è “Al Hamen” Passito di Noto Doc 2019 che si rivela grande protagonista tra le etichette Ramaddini. Il vino dell’azienda agricola di Marzamemi (Sr) ha ottenuto 90 punti su 100 nell’ambito del 5StarWines – the Book 2022 “Wine Without Walls”, la selezione di vini organizzata da Veronafiere, giunta ormai alla quinta edizione.

Il premiato Al Hamen

Mercato internazionale

«Siamo particolarmente lieti di questo ennesimo, superlativo riconoscimento, che giunge da esperti del settore – ha dichiarato Carlo Scollo, agronomo di Cantina Ramaddini – e questa è l’ulteriore conferma che i nostri vini possono fare ancora più strada anche in ambito internazionale, oltre che nel mercato interno. Siamo già presenti in numerosi Paesi e stiamo lavorando per crescere ulteriormente. Apprendiamo la notizia di questo bel punteggio proprio mentre siamo impegnati nella raccolta delle nostre uve, che possiamo confermare essere di ottima qualità, nonostante la siccità elevata e le altissime temperature registrate in questa estate torrida. Si prospettano, dunque, vini molto interessanti e finora abbiamo già raccolto le uve da Moscato, Syrah, Cabernet e Chardonnay. A breve inizieremo con la raccolta di Grillo, Catarratto e Nero d’Avola».

Vendemmia Ramaddini: la raccota di uve a bacca bianca - Foto G. Pitino

Riparte l'enoturismo

«Siamo molto soddisfatti - ha puntualizzato Scollo - anche perché stiamo assistendo a un’ottima stagione di visite in cantina e di numerose degustazioni. Si tratta di un pubblico sempre più presente e interessato, nonostante siano stati organizzati meno eventi quest’anno, dovuti ai tempi più difficili e alle restrizioni degli ultimi mesi. I dati, assolutamente positivi, ci portano quasi ai livelli del 2019».

Per informazioni: www.ramaddini.com