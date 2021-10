Dalle isole Canarie arriva in Italia il primo vino di banana Igp. A importarlo è il canale e-Commerce Gusto Canario nato dall’esperienza di un gruppo di imprenditori italiani. Due le referenze a disposizione: il bianco semisecco e il fruttato a base di banane di Bodegas Platé, cantina di Tenerife. Un vino innovativo dal gusto originale ideale per accompagnare un aperitivo, carni bianci, pesce e dessert.

Il vino di banana della cantina Bodegas Platé è disponibile in versione semisecco e fruttato

Dalla banana al vino così come si fa con l'uva

Ma come è possibili ottenere il vino dalle banane? Attraverso un’intensa attività di ricerca e sviluppo, la cantina Bodegas Platé ha adattato il procedimento tradizionale che si usa per trasformare l’uva in vino. Una volta selezionate le banane al giusto grado di maturazione (tre mesi in più rispetto ai paesi tropicali), la polpa viene tritata finemente e poi fatta fermentare a freddo in contenitori di acciaio inox grazie all’aggiunta di lieviti.

Semisecco o fruttato, dipende dagli abbinamenti

Nella versione semisecco, il vino di banana si distingue per il colore giallo paglierino e riflessi verdognoli appena accennati. Al naso è fresco e tropicale con sentori di frutta esotica (ananas, guava e frutto della passione), mela e un morbido aroma di banana. All’assaggio in bocca ha una leggera dolcezza, ben bilanciata con l'acidità presente, che porta alla mente paesaggi tropicali. Ottimo per accompagnare aperitivi, carne bianche ma anche risotti o piatti di pesce alla griglia. Il bianco semisecco è stato premiato con la medaglia d’oro nell’edizioni 2020 e 2021 di Cinvé, un prestigioso concorso internazionale patrocinato dal ministero spagnolo per l'Agricoltura, la pesca e l'alimentazione. Il bianco fruttato si presenta con un colore giallo paglierino brillante. Al naso è fresco con sentori fruttati fino ad arrivare ai più complessi aromi di pasticceria. In bocca è dolce ma senza esagerare con note floreali e un tocco continuo di banana che non stanca. Accompagna bene antipasti, pesce crudo (sushi, sashimi) e pesce affumicato, risotti, insalate e dolci.

Disponibile in Italia a 48 ore dall'ordine

Grazie a Gusto Canario, queste due etichette possono arrivare sulle tavole degli italiani nel giro di 48 ore dall’ordine sullo shop online dell’azienda importatrice. Il tutto per far conoscere le eccellenze locali, collaborando a stretto contatto con i produttori del luogo, custodi di un’artigianalità trasmessa nel corso dei secoli e dell’impegno verso una lavorazione sostenibile che esalti le caratteristiche delle materie prime e che rispetti l’ambiente.