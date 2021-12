Il Consorzio Etna Doc cambia i vertici, alla presidenza eletto Francesco Cambria

È Francesco Cambria il nuovo presidente del Consorzio tutela vini Etna Doc. La decisione è stata ratificata ieri, lunedì 20 dicembre, nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio di amministrazione, eletto dall’Assemblea dei soci che ha confluito il suo voto unanime sull’amministratore della cantina Cottanera. Il Cda neoeletto sarà formato anche da Seby Costanzo di Cantine di Nessuno, Irene Badalà della omonima azienda, Marc De Grazia di Tenuta delle Terre Nere, Federico Lombardo di Monte Iato di Firriato, Marco Nicolosi Asmundo di Barone di Villagrande e Graziano Nicosia del l’omonima cantina.

Francesco Cambria

Il nuovo presidente Cambria : «A noi il compito di realizzare il programma stilato dal precedente Consiglio di amministrazione»

«È un incarico che mi rende orgoglioso e per questo ringrazio tutti i neo consiglieri per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Il precedente Cda ha posto le basi

per un futuro importante della nostra denominazione. A noi il compito di realizzare quel programma di indirizzo con scelte in grado di migliorare e salvaguardare l’immagine della Doc Etna. Vogliamo continuare quel percorso di promozione e conoscenza dei vini di un territorio tra i più vocati al mondo», ha affermato il presidente Cambria.

Ad assumere la vicepresidenza del Consorzio sarà Seby Costanzo dell’azienda Cantine di Nessuno. Il Cda ha inoltre confermato il direttore Maurizio Lunetta che ha già ricoperto il ruolo negli ultimi due anni.

Tra le priorità, avviare il percorso verso la Docg

Tra le priorità della nuova governance ci sarà il consolidamento del percorso fin qui attuato nel rafforzare e tutelare la denominazione, di accrescere la sostenibilità del territorio e rendere operative le scelte strategiche di indirizzo del precedente Cda. Tra gli altri obiettivi più importanti da raggiungere per il neo presidente ci sarà anche quello di porre le basi per iniziare l’ambizioso percorso per il raggiungimento della Docg per i vini che nascono alle pendici del Vulcano più attivo d’Europa