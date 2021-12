Casanova di Neri entra nel portfolio delle cantine a conduzione famigliare di Pol Roger

Casanova di Neri è stata fondata nel 1971 da Giovanni Neri, commerciante di cereali del comune di Montevarchi, a sud di Firenze. Dopo la sua scomparsa nel 1991, il figlio Giacomo ha preso le redini, ed è ora accompagnato dai figli Giovanni e Gianlorenzo. L'azienda è considerata una dei pionieri del Brunello monovitigno e produce costantemente alcuni dei migliori vini della Doc. I suoi sette vigneti si trovano nei terroir di Montalcino: Fiesole, Cerretalto, Collalli, Podernuovo, Pietradonice, Giovanni Neri e Cetine. Giacomo Neri ha commentato la partnership con Pol Roger: «Casanova di Neri è felice di annunciare la nuova partnership con la famiglia Pol Roger nel Regno Unito. Siamo fiduciosi di poter collaborare al meglio per comunicare la nostra filosofia e la passione che Casanova di Neri ha messo, coerentemente negli anni della nostra storia, nel produrre i suoi vini».

Casanova di Neri entra a far parte del portfolio di Pol Roger

Le caratteristiche produttive di Casanova di Neri

Tutte le uve vengono raccolte a mano e selezionate prima di essere ulteriormente controllate con una selezionatrice ottica. La cantina sotterranea consente di trattare il vino il più delicatamente possibile, con una combinazione di tecnologia a basso impatto e flusso per gravità. La fermentazione avviene in tini tronco-conici di acciaio e legno a temperatura controllata, a cielo aperto. Il vino affina in rovere francese per 12-45 mesi a seconda del vigneto e dell'annata.

Nel Pol Roger Portfolio un parterre di gradi eccellenze a conduzione famigliare

Casanova di Neri ora si affianca a una serie di produttori a conduzione familiare rappresentati da Pol Roger Portfolio. Insieme a Champagne Pol Roger, la gamma di vini dell'agenzia comprende ora Domaine Vacheron, Dal Forno Romano, Maison Joseph Drouhin, Domaine Josmeyer, Bodegas Artadi, Robert Sinskey Vineyards, Staglin Family Vineyard, Abreu, Gallica, Kinsman Eades, TOR e Grand Tokaj come Glenfarclas Highland Single Malt. James Simpson MW, amministratore delegato di Pol Roger Portfolio, ha commentato: «Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Casanova di Neri nella famiglia Pol Roger nel Regno Unito. Con vigneti straordinari e vinificazione seria, i vini testimoniano la visione della famiglia Neri».

Non solo vino, c'è anche il relais

La Famiglia Neri ha approntato, in coerenza con la vision dell’ospitalità, il suo Relais, composto da un antico casale e un vecchio fienile sulla sommità di un’incantevole collina che domina il centro aziendale di Casanova di Neri. Dieci tra suite e camere sono state meticolosamente ed autenticamente restaurate nel rispetto dello stile originario con una fusione pressoché perfetta tra antico e moderno, tra lusso e comfort.

Azienda agricola Casanova di Neri

SP 14 Via Traversa dei Monti 800 - 53024 Montalcino (Si)

Tel 0577 834455

www.casanovadineri.wine