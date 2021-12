Barolo Docg Serra dei Turchi 2017, una bottiglia che avvicina mondo fisico e digitale

Il Barolo Docg Serra dei Turchi 2017 della Cantina Poderi Gianni Gagliardo in formato magnum è il primo vino Nft (Non-Fungible Token) della collezione Catch 22 (disponibile per acquisti dal 22 dicembre). L’iniziativa è di Italian Wine Crypto Bank, parte della Crypto World Wine Bank, la prima banca del vino a livello mondiale che combina vini pregiati e da investimento, blockchain e criptovalute. Il suo token, Iwb, è la prima cripto moneta interamente garantita dai vini dell’Iwcb e può essere riscattata in ogni momento in vini che aumentano costantemente il loro valore.

Cantina Poderi Gianni Gagliardo ha lanciato con Italian Wine Crypto Bank il primo Nft (Non-Fungible Token)

A ogni bottiglia di Barolo Docg Serra dei Turchi è abbinata un'opera digitale

A ogni bottiglia Nft viene accostata un’opera digitale. Al Barolo Docg Serra dei Turchi viene abbinato un video che vuole rappresentare l’impegno del viticoltore richiamato alla memoria dal suono del vino che riempie il bicchiere. Produrre un vino richiede tempo e passione: il tempo di chi seleziona e diraspa a mano i singoli acini ed anche l’essenza del territorio da cui proviene viene trasferito a coloro che lo assaggeranno. La realizzazione artistica del Nft è realizzata da Paolo Della Corte, fotografo d’arte, già collaboratore di Gambero Rosso e docente di fotografia digitale all’Accademia di Belle Arti di Venezia e da Andrea Morucchio, artista eclettico, i suoi lavori vanno dalla fotografia all’arte digitale.

Barolo Docg Serra dei Turchi

Dal vigneto originario solo eccellenze numerate

Il vigneto Serra dei Turchi da cui proviene l’uva Nebbiolo è particolarmente importante per l’azienda in quanto si tratta del primo appezzamento acquistato dal fondatore Paolo Colla nel 1961, e segna il loro ingresso a Barolo. La prima annata di Serra dei Turchi è stata la 2015. Un Barolo con una lavorazione particolare: vengono selezionati i grappoli più piccoli dalle parti migliori del vigneto. Gli acini vengono accuratamente diraspati a mano, la fermentazione avviene con lieviti indigeni, in un piccolo contenitore dedicato, e il vino viene invecchiato in botte da 228 litri di 7° passaggio. Nel 2017 sono stati prodotti 136 magnum da 1,5 litri e un doppio magnum da 3 litri, tutti numerati.

Una magnum che vale come chiave d'accesso digitale

Gli Nft in vendita saranno solo 20 a 0.4 Ethereum ed ognuno conterrà una chiave per riscattare un magnum del Serra dei Turchi Barolo Docg 2017. Ogni magnum riscattabile con la chiave contenuta nel Nft avrà un’autenticazione unica che, una volta scannerizzata, porterà gli utilizzatori alla registrazione della transazione corrispondente al Nft acquistato, creando così un’immutabile prova di autenticità che sarà sempre viva nella blockchain. Inoltre le prime tre bottiglie saranno firmate in etichetta da Gianni e Stefano Gagliardo ed andranno ad arricchire gli abbinameti ad una cena evento a Dubai dedicata proprio ai Nft.

Presto nuove cantine coinvolte

Come affermato da Italian Wine Crypto Bank, ci saranno altre cantine coinvolte: Allegrini, Arnaldo Caprai, Baracchi, Barattieri, Boroli, Casa E. di Mirafiore, Castello di Perno, Castello Di Querceto, Elena Fucci, Fattoria La Magia, Incontri Organic Wine, Macchie Santa Maria, Marchesi Mazzei, Mocali, Planeta, Podere Il Carnasciale, Poggio al Tesoro, Salvatore Molettieri, San Polo Montalcino, Tasca d'Almerita, Tenuta di Capezzana, Tenuta L'Impostino, Tua Rita, Vini Franchetti Tenuta di Trinoro, Passopisciaro, Sancaba, San Filippo, e ancora Banfi, Barone Ricasoli, Casa Raia, Cortese Giuseppe, Fontanafredda, Macondo, Negro Giuseppe, Poderi Gianni Gagliardo, Sordo Giovanni, Tenuta Cucco e Tenuta Setteponti.

Poderi Gianni Gagliardo Srl

Borgata Serra dei Turchi, 88 - La Morra 12064 (Cn)

Tel 0173 50829

www.gagliardo.it