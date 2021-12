Chiuso il bilancio 2021 in crescita del +25%, il Gruppo Meregalli diventa una spa

Dopo aver raggiunto gli obiettivi che si era prefissato per il piano di sviluppo nel triennio 2019-21, il Gruppo Meregalli si prepara al grande salto: le aziende Meregalli Giuseppe e Meregalli Spirits passeranno da srl a spa. Una trasformazione societaria che, tuttavia, non andrà a modificare l'organizzazione interna dell'azienda che farà sempre capo all'azionista unico, Marcello Meregalli.

Gruppo Meregalli pronto al passaggio da srl a spa

Nel 2021 recuperata la perdita dovuta al lockdown

La notizia arriva dopo la chiusura del bilancio 2021 che per il Gruppo Meregalli ha significato una crescita del +25% rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia ma anche anno da record per la società. Un'inversione netta di tendenza rispetto al 2020, quando il bilancio ha segnato un -8% di fatturato rispetto all'anno precedente a causa, principalmente, della chiusura del canale Horeca dovuto al lockdown. Situazione a cui l'azienda ha saputo rispondere con agilità riuscendo a rilanciarsi in un panorama contrassegnato dal repentino cambio di abitudini di consumo dei wine lover. Riorganizzazione che ora pone le basi per il passaggio al regime di società per azioni.

Marcello Meregalli: «Trasformazione in spa conoromaneto di un percorso di successo»

«La trasformazione in spa di Meregalli Giuseppe è il coronamento di un percorso che ci ha portato ad essere sempre più leader di mercato e che dedico a mio padre, la persona che ha iniziato la creazione di quello che è Gruppo Meregalli oggi. I numeri a cui siamo arrivati, mi rendono orgoglioso ripensando alle 4 generazioni che mi hanno preceduto, ma soprattutto sono uno stimolo per continuare a far crescere e migliorare Gruppo Meregalli nel prossimo futuro», ha spiegato il ceo Marcello Meregalli.

Gruppo Meregalli

Via A. Visconti 43 - 20900 Monza (Mb)

Tel 039 324940

www.meregalli.com