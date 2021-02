Torna il Brunello di Montalcino di Cerbaiona: vendemmia 2016 in 6.500 bottiglie

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 17:00

Cerbaiona ha prodotto poco più di 6.500 bottiglie e 600 magnum



La nuova era della cantina iniziata sei anni fa

Nel 2020 in commercio solo il Rosso di Montalcino 2015

Selezione estrema delle uve

La nuova proprietà ha introdotto numerose novità





6.500 bottiglie di Brunello di Montalcino 2016

’oro di una dellepiù famose di(Si) torna a splendere. Dopo la decisione di declassare adil’annata 2015,torna sul mercato con il celebree, insieme a, presenta l’annata 2016.Per raccontare questo vino bisogna tornare indietro di sei anni, al passaggio di consegne tra, investitore americano appassionato collezionista di vini che nel 2015 ha acquistato Cerbaiona insieme ae altri soci. La nuova proprietà ha introdotto numerose novità che hanno trasformato il modo di fare vino in questo casale di Montalcino: passaggio alla, ristrutturazione totale della cantina e dei vigneti, rinnovo completo delle attrezzature ealUna nuova filosofia che nel 2020 ha richiesto una dolorosa “rinuncia”, mettere in commercio unicamente undidell’annatadadel. Quella del 2016 è stata dunque la prima vera vendemmia della nuova Cerbaiona e Matthew Fioretti - Managing Partner & Technical Director - la ricorda così: «Ledi quell’anno erano state apparentemente ideali – dice Fioretti – ma quando le uve sono arrivate sui nostri tavoli di selezione (altra novità introdotta dai nuovi proprietari ndr) c’erano grappoli maturi e perfettamente sani mentre altri erano ancora acerbi. Ricordo la mia frustrazione in quel momento, ma- unche ci stava aiutando quell’anno – mi disse: “Non saltare a conclusioni affrettate, a volte questo tipo di annate contraddittorie dannointeressanti. È come se le forze e le debolezze delle varie uve si intrecciassero e formassero qualcosa di molto più grande di quanto ci si aspetti”. Mentre i vini completavano la fermentazione e durante i loro primi mesi in botte, mi sono reso conto del valore dell'intuizione di Giacomo».Oltre ai tavoli di selezione ci sono altri elementi hanno caratterizzato il nuovo modo dia Cerbaiona, come l’uso di una nuova diraspatrice di precisione che ha portato a una selezione estrema delle uve entrate nei serbatoi, mentre la rottura graduale delledurante laha favorito l'estrazione di tannini più fini e dipiù raffinati.Fioretti ammette anche i limiti dellain, in particolare per l'assenza di un controllo della temperatura, tuttavia la vendemmia 2016 ha offerto la situazione ideale per far fermentare in tini di legno: «Si trattava di botti nuove, quindi in una condizione che non può essere replicata oggi. A partire dalla– conclude Fioretti – la procedura utilizzata quell’anno è stata di gran lunga la meno "interventista" che ho condotto a Cerbaiona. Abbiamo usato solocon basse aggiunte di solfiti e nessun controllo della temperatura».Dopo la fermentazione i tre migliori serbatoi sono stati poi spostati in quattro botti ovali per i due anni di. Il prodotto è stato poi travasato una volta l’anno fino ad arrivare in contenitori di acciaio inox dove è rimasto – a temperatura controllata – in attesa dell’imbottigliamento.In totale Cerbaiona ha prodotto poco più di 6.500e 600di Brunello di Montalcino 2016. Distribuito in Italia da Pellegrini Spa, il Brunello di Montalcino 2016 di Cerbaiona sarà disponibile nei miglioried. Prezzo in enoteca a partire da € 150.Per maggiori informazioni: www.pellegrinispa.net