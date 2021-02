Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 10:25

Perfetto dall'aperitivo al secondo





Una bottiglia chic

Prodotto con le più vecchie annate di Chardonnay

Bouquet intenso e vibrante

Perfetto dall’aperitivo al secondo e con i formaggi

, uvaggioin purezza,lungo è una piccolada una terra che non ti aspetti, quelladolcemente ondulata dove ancora oggi spesso lo sguardo cattura istanti d’eternità. Uno spumante raro, una piccola produzione di pregio,Elegante, vagamente snob, una bottiglia così insolita ea impreziosire la mise en place più, o tanto più una tavola. È laalta, una bottiglia esclusiva, non a caso conosciuta anche come flauto: un collo lunghissimo, slanciata, raffinatissima.Un vino prodotto in quantità limitatissime frutto dell'unione di piùdi, le piùdelle quali mantenute indiche donano una nuova dimensione al corredo aromatico, e fermentate insieme molto molto lentamente. Non a caso la continuità di stile del Farnito Brut negli anni, e dopo quaranta dalla prima bottiglia, è sorprendente. Passione pura, eleganza a dispetto del tempo, o senza tempo appunto. Come quell'oro caldo del colore.Ilè intenso, ampio e profondo fino all'ultimo. Vibrante. Al naso infatti, come al, risulta speziato,. Unasenza mai essere pungente. Cannella, vaniglia, ma anche la fragranza del più semplice dei sapori, quello del lievito. E su tutto un pizzico di brio di uno zest agrumato a rendere fresche anche le note più sinuose e morbide.Perfettoal. Ideale con coquillage e, carni bianche con. Voluttuoso con i, memorabile con un risotto al parmigiano 36 mesi in velo di zafferano.Per informazioni: carpineto.com