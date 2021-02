Il Buttafuoco Storico fa 25 anni Festa in diretta tv con Andrea Pucci

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 15:41

La bottiglia celebrativa

Uno show comico e di degustazione

Pronta una limited edition

La storia del Club

I produttori

ome ormai da tradizione, nelle prime settimane dell’anno si festeggia il, vino bandiera dell’Oltrepò Pavese. Un vino ricercato per la sua forza e il suo carattere, il cuifesteggia 25 anni, con due pensieri speciali. Il primo è un omaggio lungo una serata con uno show condotto dal comicosu Milano Pavia Tv in prima serata lo stesso martedì 9 febbraio alle 21.10.Si chiama “” e seguirà una scaletta inedita, capace di mescolare comicità e vino: i produttori si alterneranno sul palco, interagendo con Andrea Pucci per raccontare, ognuno dal proprio punto di vista, la nascita e la crescita del Buttafuoco Storico e del suo club con aneddoti, rivelazioni e testimonianze dirette. Nel corso della serata verrà annunciata anche la linea di bottiglie in edizione limitata, disponibili al pubblico nel corso dell’anno 2021 e interamente dedicata al 25° anniversario.Per la prima volta sul piccolo schermo i 16 soci delsi racconteranno al comico televisivo Andrea Pucci in uno scambio di aneddoti e, per ripercorrere la storia del vino simbolo dell’Oltrepò Pavese ma anche anticipare i progetti futuri del suo Club. Latelevisiva, in onda sul canale 89 del digitale terrestre e condotta dai giornalisti Stefano Calvi e Marzia Forni, sarà l’occasione per un annuncio importante che vedrà l’attuale presidente del Consorziopassare il testimone a quello che sarà il suo successore. Un’intera linea inedita che sarà prodotta innel corso del 2021 e in vendita in esclusiva nelle migliori enoteche e e-commerce d’Italia. Da febbraio 2021 sarà disponibile laprodotta dai 17 vigneti storici dei soci in soli 700 pezzi. Le nuove etichette, disegnate per l’occasione, vedono ancora una volta protagonista il veliero dalle vele infuocate, simbolo della storia del vino e da decenni impressa sul collo delle bottiglie di Buttafuoco Storico a garanzia della loro autenticità. Oltre la bottiglia celebrativa, la linea limited edition nell’arco del 2021 sarà arricchita dal celebre Chinato, tanto apprezzato come aperitivo o dopoe disponibile da settembre dopo oltre sette mesi di affinamento, e da due grappe: la più tradizionale bianca e giovane e un’inedita invecchiata in legno, entrambe realizzate con le vinacce del Buttafuoco Storico. La limited edition sarà disponibile nel corso del 2021 nelle migliorispecializzate, per sapere dove trovarle rivolgersi al Consorzio.Il presidente Marco Maggi spiega: «Il venticinquesimo compleanno del nostro Club è un’occasione importante e abbiamo voluto creare un momento altrettanto speciale per, anche a distanza. Questo evento televisivo in diretta nazionale, il primo interamente dedicato al Buttafuoco Storico, ci permetterà diassieme a coloro che hanno sempre creduto nelle immense potenzialità di questo grande vino e di farlo conoscere ad unancora più ampio, raccontando la qualità del nostro prodotto e la splendida terra in cui nasce».È il 7 febbraio del 1996 quando 11 giovanidecidono di unirsi per recuperare un vino della tradizione che stava andando perduto, collaborando insieme per ricercarne le caratteristiche storiche, scegliere le vigne più vocate e controllarne la produzione in un lavoro più che certosino tra ie in. Nasce così il Club del Buttafuoco Storico, una vera e propria sfida nel nome di un vino prezioso, con grandi potenzialità in Italia e all’estero. Il 5 marzo del 1996 viene registrato lo statuto, che vincola i soci a produrre il Buttafuoco secondo un rigido regolamento interno. Nel 2015 in occasione di Expo il Club lancia il progetto “Vino dei Vignaioli”, una bottiglia istituzionale creata ogni anno dai Cru degli oggi 16 produttori, dalla prima annata 2011 – dalla vendemmia devono passare almeno 36 mesi di cui minimo 12 in botte e 6 in bottiglia per la messa in commercio – alla 2016 di quest’anno.Il Buttafuoco Storico da sempre è parte della denominazione, ma riconosciuta indipendente dal Ministero nel 2010. Il Buttafuoco Storico è un marchio privato e registrato, regolamentato da un rigido disciplinare soggetto a controlli interni su tutta la filiera: dalla vigna alla messa in bottiglia attraverso analisi tecniche e controlli a. Il marchio adottato è composto da un ovale, rievocazione della botte tipica dell’Oltrepò Pavese, sostenuto dalla scritta Buttafuoco e dal quale si dipartono due nastri rossi rappresentativi dei due torrenti, il Versa e lo Scuropasso, che delimitano la zonadi produzione; all’interno la sagoma di un veliero sospinto da vele infuocate a ricordare che nella seconda metà del 1800, la Marina Imperiale austro-ungarica varò una nave dal nome “Buttafuoco”.Dal 1996 il Consorzio Club del Buttafuoco Storico opera per far conoscere il Buttafuoco Storico ine all’estero tanto da raggiungere negli anni i mercati cinesi, canadesi e statunitensi, ma anche paesi delcome Svezia, Olanda, Danimarca, Germania. Solo il 20% della produzione - circa 20mila bottiglie l’anno - è destinato all’estero, l’80% invece all’Italia, in particolare alle regioni del Nord. È possibile acquistare il Buttafuoco Storico nell’enoteca del Buttafuoco a Canneto Pavese o contattando il