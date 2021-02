Luca Rigotti nuovo presidente del gruppo europeo sul vino

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 19:03

Luca Rigotti

Chi è Luca Rigotti

Mezzacorona non si ferma

er la prima volta, unassume la guida del, la principale organizzazione di rappresentanza agroalimentare europea. A riuscire nell'impresa è stato, dal 2012 presidente del Gruppo Mezzacorona e della controllata Nosio SpA. Rigotti succede al francese, dopo un incarico lungo 11 anni.Imprenditore del settore vinicolo, il 56enne Rigotti vanta una laurea in Giurisprudenza e altrein organi colleggiali. Nel 2019, infatti, ha assunto il ruolo didel settore vitivinicolo dell'Alleanza cooperative agroalimentari che associa 400 cantine cooperative che producono circa il 58% del vino italiano.«Ringrazio tutte le delegazioni per il sostegno e per lache mi hanno dimostrato sostenendo la mia candidatura come rappresentante italiano. Il mio sarà un mandato all’insegna dellacon l’importante lavoro svolta da Coste in questi anni a cui va un ringraziamento particolare per la professionalità e l’impegno dimostrati. Ritengo che sarà indispensabile continuare a promuovere ile un attivo coinvolgimento di tutti i Paesi rappresentati all’interno del Gruppo di lavoro: solo così potremo affrontare e vincere le numerose sfide a cui si trova davanti il settore. Se questo è vero in termini assoluti, lo è ancor di più in questa fase di estrema difficoltà che il mondo produttivo si trova ad attraversare», ha affermato Rigotti.«È mio obiettivo - ha concluso il neo-presidente del Gruppo Vino Copa-Cogeca - allo stesso tempo, continuare a promuovere un proficuo dialogo con leeuropee e con le altre organizzazioni europee rappresentative del settore».Nel frattempo, pur in un momento di grande crisi, anche per il mondo del vino, il ha messo a segno importanti risultati economici e commerciali. Ilconsolidato, a fine 2020, è cresciuto in particolare del +3,7% raggiungendo quota 193.597.747 euro, mentre l’utile netto di gruppo è stato di 2.419.267 euro 0992 euro del 2019 (-23%) scontando in particolare un aumento della tassazione. Il tutto sulla base di esportazioni che pesano per oltre l’80% si realizzano in 65 Paesi, dove è uno dei simboli in particolare del Trentino. Ai soci della cooperativa sono stati distribuiti oltre 63 milioni di euro per il conferimento delle uve.