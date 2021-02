Mondodelvino cresce nel 2020. Fatturato da 120,5 milioni: +8,5%

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 12:57

Marco Martini ed Enrico Gobino

ell’annus horribilis del Covid,accelera il proprio percorso di integrazione verticale tra vigneto e cantina, valorizzando le tenute e l’identità territoriale dei propri vini. Una scelta che premia il gruppo, guidato dainsieme al Consiglio di gestione, portandolo ad un incremento dele una quota di fatturato che raggiunge i«L’esperienza Covid ci ha spronato ad accelerare nel percorso di valorizzazione della nostra verticalità vigneto-bottiglia, scelta che è stata premiata dai risultati del bilancio di questo anno difficile - dichiara, direttore marketing del gruppo - un dato che conferma la nostra convinzione su quanto ilprodotti dalle tenute, fondato sul, lee lache li producono, rappresenti una leva strategica di marketing vincente che, oggi più che mai, dobbiamo giocarci anche come “sistema Paese” nelle strategie di rilancio del vino italiano nel mondo. In questo senso ci siamo orientati verso una, dove il rapporto con il produttore viticolo è diventato il fulcro di un originale modello di organizzazione produttiva che supera il dualismo tra “conduttore diretto”, del viticoltore/trasformatore proprietario, e “conferitore” del sistema cooperativo».L’originaria ispirazione marketing oriented impressa dai fondatori del gruppo, rimasto elemento caratterizzante del branch agro-industriale MGM, si è evoluta nel corso di circa trent’anni di attività verso unche collaborano attivamente e sono parte integrante dell’eco-sistema Mondodelvino, realizzato con diverse formule economico-organizzative.«Nelle nostre tenute abbiamo costruito un nuovo modo di essere verticali - spiega Gobino - indirizziamo e valorizziamo i vigneti insieme alle migliaia di nostri “”, attraverso un lavoro costante di, creando una relazione di scambio attivo neldi ognuno di loro. In questo modo, nel nostro nuovo modello abbiamo riunito il controllo della produzione fin dall’impianto della vigna e in tutte le sue fasi, con la valorizzazione della cultura e dell’autonomia imprenditoriale del vignaiolo insieme al quale definiamo un piano di sviluppo, coinvolgendolo direttamente inprodotto, modulati anche sulla base delle evoluzioni del consumatore, che ci hanno permesso in questi anni di arrivare al successo sui principali mercati internazionali».: è in questa dinamica il segreto di rapporti di partnership instaurati dal gruppo Mondodelvino e che durano da oltre 10 anni, forti di una solidità basata sulla convinzione di obiettivi comuni che sono alla base del progetto di verticalità del gruppo. I viticoltori infatti non sono vincolati da contratti pluriennali, ma sono liberi di scegliere ogni anno se rinnovare il “”, un sistema che attualmente porta ai conferitori che fanno parte del progetto di filiera unaE il fatto che la base produttiva aziendale non registri defezioni da almeno 20 anni, ma anzi cresca continuamente di numero, sta ad indicare che la strada è quella giusta. Per questo le tenute del gruppo (in Piemonte,in Romagna ein Sicilia) sono da ritenersi a tutti gli effetti “aziende verticali”. Esse rappresentano il 15% dei volumi (con 9,5 milioni di bottiglie su un totale del gruppo di 62 milioni provenienti da 1.350 ettari), ma quasi il 30% del fatturato cresciuto di oltre il 7% grazie soprattutto alle Tenute piemontesi di Cuvage (+14%) e Ricossa (+18%).Oltre al progetto di filiera, a premiare Mondodelvino nel 2020 è stata la scelta di unache il gruppo attua già da anni. Una buona presenza nella ristorazione e nelle enoteche, ma anche sugli scaffali della grande distribuzione e sulle piattaforme e-commerce ha permesso di compensare le perdite registrate nel canale Horeca. Questa lae quella che ha registrato i più elevati tassi di crescita tra le big italiane del settore: da zero a oltre 120 milioni di fatturato in quasi trent’anni, una performance unica.Per informazioni: www.mondodelvino.com