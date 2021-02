Torrevilla portavoce dei vignaioli. Alla filiera servono aiuti concreti per sopravvivere

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 10:49

I

Massimo Barbieri

Dopo un anno servono aiuti seri

Troppi rinvii e dubbi, occorre più rapidità d'esecuzione

l presidente della storica cantina cooperativistica, in Oltrepò Pavese, scrive un’accorata lettera rivolta a Coldiretti e alle associazioni agroalimentari italiane, per farsi portavoce di un appello perché siano al più presto adottateconcrete e immediate per garantire la sopravvivenza e la continuità di tutte le realtà produttive della filiera, sofferenti per unadi mercato che si trascina da mesi. Ed avanza la proposta di un incontro per fare il punto della situazione.«Ormai è trascorso un anno da quando la pandemia ha cominciato a minacciare non solo la salute, ma anche il lavoro e il portafoglio degli italiani - commenta il presidentein rappresentanza dei suoi 200 soci della cantina - penso in particolare alla nostraquella del vino: penso alle aziende che hanno dovuto chiudere i battenti, a quelle in ginocchio a causa della crisi economica. E ad altre ancora, come la nostra Associazione di Viticoltori: aziende solide, che però devono farsi carico delle situazioni dei loroe del territorio in cui operano, e che non possono certo ignorare le difficoltà di un mercato in sofferenza da mesi». Un invito al confronto e al dialogo perché, si legge nella lettera addi Coldiretti, “possiamo sentirci tutti uniti, noi realtà di viticoltori in Italia, in queste difficoltà e in questi bisogni. Ma chi, davvero, dovrebbe farli risuonare siete voi di Coldiretti e di tutte le associazioni dell’italiano, realtà motivate da un solo ed unico scopo, intrinseco nella vostra stessa natura: rappresentare e tutelare gli interessi della filiera. Mai come oggi questa rappresentanza e questa tutela sono fondamentali; mai come oggi queste stesse sono mancate.è pensarvi impegnati dietro le quinte, pronti a darci i risultati che un settore come il nostro merita, tramite i media e nella realtà dei fatti”.Un monito che vale tanto per i massimi livelli quanto per le istituzioni di territorio, come, che alla bontà delle sue proposte dovrebbe, secondo Barbieri, affiancare una maggiore rapidità d’esecuzione. “Troppe iniziative sono rimaste nel cassetto del- scrive - perdendo la propria forza a causa di costanti rinvii, come Misura Giovani, o per la lunghezza dei tempi, come i finanziamenti del PSR, che avrebbe maggiore efficacia con uno scorrimento più veloce delle graduatorie che permetterebbe diaziende, come la nostra, che sono state ammesse ed hanno già effettuato gli investimenti , ma che sono ancora in attesa e nel dubbio di ricevere il”.Il presidente Barbieri lancia, infine, la proposta di un incontro per dipanare la complicata matassa di situazioni che attanaglia il settore. «È l’ora della concretezza e dell’immediatezza. La promessa di un futuro di crescita può esserci fatta solo dalle istituzioni, partendo dalle reali necessità del sistema, di cui voi, associazioni di categoria, dovete farvi mediatori. Siamo pronti a incontrarvi e a confrontarci con voi. Perché soltanto uniti abbiamo l’occasione di cambiare le cose».