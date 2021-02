Umberto Cesari, bilancio positivo nonostante il Covid tra ricerca e nuovi investimenti

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 13:25

N

La Umberto Cesari ha contenuto gli effetti che la pandemia di Covid 19 ha avuto sui consumi





Fatturato in crescita del +0.5% rispetto al 2019

Miglior risultato sul mercato del Nord America

Comparto digitale in espansione

Apprezzate le degustazioni online

Molta attenzione dedicata alla ricerca

onostante ilsia stato un anno difficile e incerto che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, la, con oltre 55 anni dialle spalle e ambasciatrice deldinel mondo, ha mantenuto le posizioni, gettando le basi per gli anni a venire attraverso un approccio di innovazione responsabile e rispettosa. Uno sguardo fiducioso, proiettato al futuro, che si è concretizzato con l’approvazione di un piano di investimenti 2021-2023 superiore del 10% rispetto a quanto precedentemente stanziato per attività di, ricerca e sostenibilità che daranno vita entro l’anno a progetti di coltivazione, a nuovi vini e a nuovesempre con i valori del territorio, della qualità e dell’heritage al centro.Imminente anche la presentazione del progetto die comunicazione b2c. Il 2020 ha visto anche l’arrivo in azienda di due importanti figure manageriali qualinel ruolo di Marketing and Strategy Director, e dicome Sales Director.La Umberto Cesari ha contenuto gli effetti che ladi Covid 19 ha avuto sui: il fatturato vede una crescita del +0.5% rispetto al 2019. Il trend positivo è trainato da referenze quali Liano eche raccontano il territorio attraverso la valorizzazione del Sangiovese, vitigno di cui l’azienda ha proposto nel 2020 una nuova interpretazione: Costa di Rose, il primo Rosé 100% Sangiovese. Una ricerca dell’eccellenza sancita anche con i prestigiosi Cinque Grappoli (Bibenda) ottenuti da Resultum.Cresce del 20% circa il settore della, a fronte dell’inevitabile calo nell’Horeca legato alle chiusure dovute al Covid.I vini sono distribuiti in 60 paesi nel mondo. Ilche registra i migliori risultati è quello, tra i più competitivi e selettivi a livello globale per i fine wines, dove si è stato registrato un +10%, rispetto alla crescita media del mercato del + 2%. Inin particolare la Umberto Cesari si posiziona al primo posto tra le cantine maggiormente presenti nelle carte dei vini dei ristoranti del Québec (fonte MiBD Analytics). Un traguardo frutto di un lavoro intenso, capillare e di grande risposta e ascolto del consumatore, che ha compensato il calo dei consumi in Italia e nel resto del mondo.In espansione ilche tocca il 4% delItalia con un aumento a tripla cifra sul 2019. Anche i canali social hanno visto un forte slancio: Instagram è passato da 2700 followers nel 2019 a 18800 nel 2020, anch’esso con un aumento a tre cifre.Grande attenzione è stata dedicata aiche, non potendo più essere accolti in azienda, sono stati invitati a esclusive degustazioni online. Attività ed esperienze interattive da assaporare nell’intimità della propria casa in compagnia della Sommelier dell’azienda,, che ha condiviso con i partecipanti la sua conoscenza del vino, delle etichette Umberto Cesari e ha fornito consigli sugli abbinamenti. Il Wine Club ha registrato un incremento di iscritti del 100% rispetto al 2019.«L’anno appena trascorso è stato l’occasione per un momento di forte riflessione strategica: abbiamo proseguito nella costante ricerca dell’eccellenza – commenta, alla guida dell’azienda – grazie ad un team che traduce la filosofia della Umberto Cesari in prodotti che interpretano stilisticamente il nostro terroir. Il successo nasce proprio dalla capacità di aver portato in bottiglia una precisa identità, sempre più riconosciuta. Affrontiamo questo nuovo anno con uno spirito positivo, continuando a investire in ricerca e innovazione nel rispetto della nostra tradizione, perché ci consente di avere tutti gli strumenti per intercettare e anticipare i trend e rispondere puntualmente alle esigenze di mercato. È fondamentale essere reattivi e soprattutto proattivi, senza mai dimenticare chi siamo, l’heritage, i nostri vini e la stessa, terra ricca, alla quale attraverso il nostro lavoro cerchiamo di dare, in Italia e nel mondo, il palcoscenico che merita».