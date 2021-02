Consorzio del Moscato di Scanzo. Si dimettono il presidente Russo e il vice Biava

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 15:58

P

Paolo Russo

Russo: Rimarremo sempre vicini al Consorzio

Il CdA attuale

aolo Russo si è dimesso, insieme al vicepresidente, dai vertici del Consorzio del Moscato di Scanzo. «Un passo indietro per il bene del Moscato di Scanzo - commenta, proprietario dell’azienda agricola La Corona - io e Biava siamo entrati insieme a 18 anni nell’allora, che poi si è trasformata nell’attuale consorzio In 33 anni abbiamo lavorato per il bene del nostro vino, che oggi è conosciuto in tutto il mondo».Paolo Russo viene elettonel 2016 e dopo 5 anni alla presidenza ha deciso di lasciare, a causa di visioni differenti con gli altri membri del Cda.«Il mio secondo mandato si sarebbe concluso a fine anno, ma non aveva senso continuare in questo modo - prosegue Russo - è giusto prendere le decisioni tutti insieme e convintamente. Se parte della pensa diversamente, è giusto prendere strade diverse. Ma noi rimarremo sempre vicini al consorzio e, laddove possibile, a tutte le iniziative che verranno portate avanti».5 anni di presidenza permettono di tracciare una linea con il bilancio del lavoro portato avanti in un lustro. «Sicuramente - prosegue Russo - il Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo ha acquisito grandee siamo riusciti a gestire l’associazione anche da un punto di vista finanziario Un lavoro di squadra reso possibile grazie alla collaborazione con ile i nostri soci produttori di Moscato. Abbiamo riempito la nuova sede in centro a Scanzo e organizzato visite e degustazioni invitando ogni sabato un produttore in consorzio. Il salto di qualità è arrivato anche grazie alla partecipazione a, ma non dimentichiamo il successo delle missioni al Parlamento europeo e le iniziative sul territorio grazie alla collaborazione e alla rete di relazioni intessute con gli altri consorzi, enti pubblici e aziende private. Nel 2019, in collaborazione con Bormioli e Ros, abbiamo studiato un bicchiere ufficiale con il logo del consorzio per la degustazione del nostro ».Pandemia ed emergenza sanitaria a parte, sono state affrontate anche annate difficili, come il 2014 e 2016, dove la produzione è stata azzerata a causa del maltempo. Il Consorzio sta portando avanti il progetto con l’per selezionare il clone che esprima al meglio i profumi e gli aromi del Moscato di Scanzo e nel 2020 è stata fatto la primaIn carica rimane un Cda formato darappresentanti delle aziende agricole De Toma , Lucchetti Ippolita, Sereno Magri, Cascina San Giovanni e Pagnoncelli Folceri che dovrà decidere il futuro del Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo, tramite la cooptazione di altri produttori, oppure andare adanticipate per nominare il nuovo presidente.Il Moscato di Scanzo rappresenta la più piccolad’Italia, con unadi 234 ettolitri nel 2020 (+7% rispetto al 2019), su 18 ettari di superficie vitata. L’anno scorso sono stati raccolti 795 quintali die la media delle bottiglie prodotte si attesta intorno alle 60mila, numero che varia in base alle annate. Il Consorzio, che è nato a dicembre 1993 dall’Associazione Produttori Moscato di Scanzo fondata nel 1982, ottiene la Docg nel 2009 e conta oggi una ventina diiscritte, che rappresentano il 70% dei produttori.