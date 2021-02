Cantine Pellegrino, i vini di casa nella linea Tenute di Famiglia

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 17:19

D

Cantine Pellegrino, 187 ettari vitati per 5 milioni e 500mila bottiglie nel 2019

150 ettari di ricerca

I tre vini in degustazione di Tenute di Famiglia di Cantine Pellegrino

Tecniche di viticoltura estrema

egustazione online il 25 febbraio con tredi Marsala (Tp). Sotto la guida di, sesta generazione della famiglia alla guida dell’azienda vinicola dal 1880, e di, responsabile vendite Horeca, sono stati stappati in streaming un bianco e due rossi in purezza della. In degustazione(100%),(100%) e(100%). La gamma comprende anche, un altro vino monovarietale da uva, ha prodotto 5 milioni e 500 mila bottiglie nel 2019 per un fatturato di 18 milioni di euro, così suddiviso in base alla tipologia di prodotto:31%,27%,il 20%, vini liquorosi il 17%, altri prodotti 5%. Quota export 30%.La provincia di Trapani è la culla dellecon terroir differenti. Ogni tenuta è un campo di sperimentazione, dove la ricerca in vigna ha portato a individuare quei diversi suoli e climi più adatti alla coltivazione di ciascuna cultivar., terra fertile (Mazara del Vallo), che gode del perfetto equilibrio tra aria e acqua nel suolo, accoglie il Catarratto. Siamo a centocinquanta metri sul livello del mare, conmitigate dalla ventosità. Affinato quattro mesi in acciaio, il vino omonimo è unelegante,, caratterizzato da un ingresso potente. Vino di struttura prodotto nelin 19mila bottiglie., con i suoi novanta ettari di terreno, è stata eletta dalla famiglia a culla del. La terra, siamo sempre nel Mazarese, ha colore bruno, caratterizzato da unae ricca di minerali. Qui la viticoltura di famiglia adotta tecniche di coltivazione che coccolano le piante, defogliandole e scoprendole per accentuare l’esposizione al sole. La carenza di acqua nelle prime fasi di crescita degli acini li rende particolarmente concentrati, con più buccia e meno polpa. Gazzerotta, proprio per la sua grande estensione, si presta alla coltivazione di più vitigni. Qui crescono anche due antichi vigneti di, datati 1981 e 1982. Negli ultimi tempi è stato impiantato anche un piccolo appezzamento aIn degustazione il Nero d’Avola Igt, affinato almeno 24 mesi in vasche di acciaio e barrique., 26 mila bottiglie. Ungastronomico, dove il tannino si fa sentire in modo educato. Morbidezza e struttura., territorio di Marsala, sviluppa undici ettari di vigneto coltivato a. Terra sabbiosa, di “rena”, è una paleospiaggia aspra e desertica, con temperature diurne estremamente elevate, che richiede tecniche di. Le escursioni termiche sono potenti e il suolo è povero di elementi. Questo fa sì che la pianta sviluppi acini molto piccoli e con buccia spessa. Ma il risultato è notevole. L’, 24 mila bottiglie, è, con note di liquirizia e di sherry. Come per il Nero d’Avola, affinamento di almeno 24 mesi in vasche di acciaio e barrique.La quarta Tenuta di Famiglia è, dal nome delle saline che sorgono lungo la costa trapanese. Quattordici ettari di terra di tipo calcareo e sabbioso,. Qui soffia il vento africano mitigato dalle correnti marine. La terra, naturalmente irrigata, è il bacino ideale per lePer informazioni: www.carlopellegrino.it