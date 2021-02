Vitalie Taittinger: «Lo Champagne scommette su ambiente e turismo»

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 15:52

Vitalie Taittinger - Foto: David Picchiottino

Château de la Marquetterie, Maison Taittinger - Foto: Champagne Taittinger

Comtes de Champagne Grands Crus-Blanc de Blancs 2008

è una Maison che si sviluppa su 288 ettari, ma è soprattutto una, con il senso della famiglia. Una comunità di persone, centinaia di specialisti, che produce alta gamma con un’anima attenta al. Testimonianza tangibile, le certificazioni “” e “” in Champagne. Un’che sa cambiare il passo adattandosi ai tempi. E così dal 1° gennaio 2020 l'allora presidenteha passato il testimone alla figlia, già direttrice marketing e comunicazione. Italia a Tavola l’ha intervistata in streaming.È stato un anno molto “interessante” (in tono ironico, ndr). Non mi aspettavo certo un’esperienza di questo genere, ma per cogliere il lato buono delle cose e vedere la situazione dal punto di vista delle opportunità, ritengo sia stato un anno importante. Mi ha dato un potente senso di realtà e di responsabilità. Si è dovuto capire al volo, come priorità, che c’erano 250 famiglie da tutelare. In aggiunta, a livello di squadra, sono stati mesi di riflessione per affrontare il futuro con una consapevolezza maggiore. Ci sentiamo più forti oggi.Abbiamo sedimentato l’esperienza del 2020 e sappiamo che poggiamo su elementi di grande ricchezza: vignaioli di valore, il rispetto dell’ambiente, un team unito e determinato. Ci stiamo muovendo bene. Taittinger è un’azienda che vanta una storia, ma si sa esprimere con uno spirito fresco. Siamo pronti a proseguire il nostro cammino e a svilupparci ulteriormente.Taittinger in Italia è all’inizio della sua seconda vita in quanto abbiamo cambiato l’importatore ( Domori , ndr) e c’è bisogno di tempo per reimpostare il mercato. Sono sicura che ci sarà un grande sviluppo. Del resto l’Italia rappresenta un meraviglioso mercato per lo Champagne. Gli italiani sono wine lovers, proprio come i francesi.Non siamo ancora nella fase giusta per strutturare un mercato online dedicato allo Champagne Taittinger, ma stiamo valutando anche questa direzione. Siamo fedeli ai canali tradizionali, ma la vendita online è comunque una nuova opportunità, una delle strade aperte dalla crisi. Ci lavoreremo.Gli ultimi quindici anni sono stati dedicati a rimodellare la Maison sotto diversi punti di vista, a partire dall’attenzione per l’ambiente. Ora la strada è spianata. Vogliamo proseguire rinforzando ogni singolo aspetto, anche sviluppando nuovi progetti, che possono essere partnership come inerenti ai vini. Abbiamo molti sogni nel cassetto, di cui però è prematuro parlare.Ogni anno Taittinger è un punto di riferimento per 80mila persone. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più strutturati per offrire un’accoglienza ancora più gratificante e completa che abbracci anche la cultura e la gastronomia. Un’esperienza a tutto tondo.In settembre ha debuttato Comtes de Champagne Grands Crus-Blanc de Blancs 2008, 100% Chardonnay, una cuvée davvero fantastica, fresca, elegante, di grande finezza, delicata. Credo sia molto difficile fare meglio. Ne siamo orgogliosi.Un concetto e una realtà che nel mondo del vino rappresentano la norma, ma non in Champagne. In Taittinger significa molto. Lavoro nella Maison da 15 anni e questo è un elemento centrale in ogni decisione e in ogni momento. Una dimensione che coinvolge tutta l’azienda. Non siamo solo mio padre, mio fratello Clovis ed io, ma anche tutte le 250 famiglie che vivono e fanno vivere Taittinger. Insieme siamo una grande famiglia e una grande squadra.Per informazioni: www.taittinger.com