Due cuori, due rossi firmati Tedeschi: Amarone e Valpolicella a San Valentino

L'Amarone Docg Classico Riserva La Fabriseria

Due cuori, due rossi

osa c'è di meglio che una coppia di rossi per festeggiare? La storica cantinapropone due etichette a misura di brindisi per. Vini intensi e avvolgenti, ideali per scaldare i cuori, perfetti come regalo, ma ancor più per un brindisi durante un romantico tête-à-têteLe due etichette sono l’e il Valpolicella della selezione. Due rossi di carattere. Il primo, Docg classico riserva, è il risultato di un’accurata selezione dellee vanta unacomplessa e una spiccata eleganza aromatica con note di vaniglia e tabacco accanto a frutta rossa come ribes rosso, lampone e ciliegie sotto spirito. È un capolavoro capace di evolversi e di regalare emozioni nel tempo. Il suo, il suo temperamento e l’esclusività lo rendono ideale per il brindisi di tutti coloro che si amano di amore profondo.invece, è un grande vino, alfiere delda cui prende vita, sintesi di coerenza e profondità. Denota un delizioso e avvolgente profilo aromatico con sfumature di ribes, amarena, ciliegia e prugna che donano freschezza al vino amalgamandosi perfettamente alle note minerali, eteree e di vaniglia. L’affinamento, così come per l’Amarone, avviene indi rovere di Slavonia. Icona di indiscussa eccellenza, il Valpolicella è il vino della gioia e della condivisione, compagno enoico perfetto per gli amori appena nati.Il vino è una delle chiavi per festeggiare la serata più romantica dell’anno.