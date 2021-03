Cantina Kaltern alla ricerca della nuova etichetta d'autore

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 10:30

Nuova edizione per il concorco artistico di Cantina Kaltern. Chi sarà il vincitore?

La scelta del Pinot Grigio 2019

Un'etichetta nel nome di Cenerentola

I vincitori delle edizioni passate

iunta alla sua quinta edizione, la manifestazioneorganizzata dallaquest'anno chiama gli artisti alla libera interpretazione dell'etichetta del Pinot Grigio 2019. Ilpunta, come ogni anno, a celebrare la varietà di vino che in ogni annata ha avuto la performance più convincente.Dal parco vitato dove il kellermeisterattinge annualmente (450 ettari di terreno e circa 1.200 vigneti), la vendemmia 2019 ha portato in dote una parcella di, vitigno che è un po’ la “cenerentola” dei vitigni autoctoni e non, presenti nelle ripide vigne dell’Alto Adige e del lago di Caldaro. Ma non è sempre così: «In alcune parcelle molto vocate e in certe annate, si può cogliere la vera grandezza del Pinot Grigio e il suo», ha spiegato Moser. Questo è successo nell’annata 2019, dal ritmo sui generis che, tra pioggia e sole, ha permesso a Cantina Kaltern di raccogliere uve Pinot Grigio di altissima qualità.“Il grande momento di Cenerentola” è allora ilche Cantina Kaltern consegna agli artisti di tutto il mondo che vogliono provare a raccontare visivamente sull’questo messaggio. Il bando è aperto fino al 25 aprile 2021 (termine alle ore 23.59) e il premio per il vincitore dell’etichetta selezionata è di 1.000 euro. L'obiettivo del concorso è quello di legare, anno dopo anno, l’azienda con il mondo artistico invitando artisti - affermati o emergenti - a realizzare un'etichetta originale che interpreti il vitigno e il tema dell’anno. Il risultato è unadi vini “opere d’arte della natura”, vestiti con altrettante opere d’arte e prodotte in edizione limitata.Lepassate hanno visto le varietà Pinot Bianco nel 2014 interpretato da; Cabernet Sauvignon nel 2015 con etichetta di; il Kalterersee nella 2016 rappresentato dae il Merlot dalla vendemmia 2018 con il vestito diPer maggiori informazioni: www.kellereikaltern.com