I grandi vini sfidano la pandemia. Mundus Vini premia i migliori

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 10:57

Q

Le degustazioni durante Mundus Vini

Vini italiani sul podio

La lista dei vincitori

2018 Mauritius Lagrein Merlot Alto Adige DOC (Best of Show Alto Adige) di Kellerei Bozen;

2013 Pietro dal Cero (Best of Show Amarone della Valpolicella) di Ca dei Frati;

2015 Il Poggione Brunello di Montalcino Riserva DOCG (Best of Show Brunello di Montalcino);

2019 Fattoria di Basciano Chianti Rufina DOCG (Best of Show Chianti) di Masi Renzo & C. Sas - Fattoria di Basciano;

2016 Sergioveto Chianti Classico Riserva DOCG (Best of Show Chianti Classico Riserva) di Rocca delle Macie;

2018 Nùali Moscato di Sardegna DOC Passito (Best of Show Italy noble sweet) di Siddùra Società Agricola;

Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut Biodiversity Friend (Best of Show Prosecco) di Villa Sandi.

Wolf: premio segnale di ripresa

uasi 3.000da tutto il mondo sono stati premiati al 28° Premio internazionale del vinoa Neustadt an der Weinstrasse. Le grandi qualità di vino delhanno convinto la giuria di esperti, che quest'anno ha degustato alla cieca e professionalmente 7.300 vini di 39 paesi viticoli del mondo per un totale di 20 giorni diin piccoli gruppi. La migliore cantina italiana della degustazione di primavera è risultata. In totale 33 vini sono stati premiati con una medaglia.In totale, Mundus Vini ha6 Gran Oro, 403 Medaglie d'Oro e 325 Medaglie d'Argento ai vini italiani. Questa è la prova dell'alta qualità prodotta dai produttori di vino italiani negli ultimi anni. La maggior parte dei premi è andata ai produttori di vino del(2 Grande Oro, 77 Oro e 66 Argento), seguiti dai loro colleghi di Toscana (3 Grande Oro, 82 Oro, 49 Argento), Puglia (66 Oro, 63 Argento) e Sicilia (35 Oro, 36 Argento). Anche i vini dell’ Abruzzo (un totale di 41 medaglie), del Piemonte (36 medaglie), del Trentino (28), della Lombardia (25), dell'Emiglia Romagna (22), del Friuli (18), della Sardegna (11), della Campania e del Lazio (10 medaglia ciascuno) hanno impressionato.Il migliordi vino è GES Sorrentino, con sede a Delmenhorst, Germania i cui vini hanno ricevuto 16 medaglie d'oro e 14 d'argento.La classifica non ufficiale dei miglioriproduttori di vino è di nuovo guidata dall'Italia con 734 medaglie, seguita da vicino dalla Spagna con 708 medaglie. La Francia con 327 medaglie segue anche al terzo posto, la Germania con 245 e il Portogallo con 190 medaglie completano il quartetto dei migliori paesi produttori di vino.Particolarmente onorati alla degustazione di primavera sono i vini e i produttori di vino che sono presentati con un premio "". Questo viene assegnato solo ai migliori vini di una categoria. Tra i migliori vini italiani del concorso ci sono:A livello, la lista "Best of Show" include grandi nomi come:"Best Vintage Champagne" (Rare Millésime 2008);"Best Riesling noble sweet” (2018 Hattenheimer Hassel Riesling Trockenbeerenauslese VDP.GROSSE LAGE VPD.Weingut Georg-Müller-Stiftung;"Best Sherry" (Noé di González Byass).La squadra intorno al responsabile della degustazioneha fatto un vero capolavoro per la degustazione sicura e allo stesso tempo altamente professionale nelle settimane prima e durante la competizione. «Sono orgoglioso della mia squadra e incredibilmente grato alla nostra giuria di esperti. In tempi ancora difficili, un premio attuale di Mundus Vini è un segnale importante per i produttori di vino di tutto il mondo. La qualità dei vini è stata impressionante anche quest'anno», ha affermato Wolf.