Italmobiliare supporta Clessidra per l'acquisizione di Botter

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 18:29

Operazione d 36 milioni di euro

Chi è Clessidra

talmobiliare - già investitore del fondo Clessidra Capital Partners 3 - partecipa anche tra i co-investitori delnell’operazione perfezionata oggi che vede l’acquisizione da parte didi una quota di maggioranza di, azienda veneziana tra i maggiori esportatori dinel mondo detenuta dalla famiglia Botter e DeA Capital.L’investimento di Italmobiliare - pari a 36 milioni di euro - ha l’obiettivo di supportare il progetto di, che ha individuato Botter come cardine di un’iniziativa di consolidamento nel, tramite una strategia di acquisizioni mirate, volte a promuovere la creazione di unitaliano nel settore e con un crescente sviluppo in nuovi mercati. Con Botter, Clessidra fa il proprio ingresso nel settore del vino, un mercato globale che oggi vale oltree, soprattutto con riferimento al canale della grande distribuzione, ha mostrato forte resilienza anche nel corso dell’emergenza sanitaria mondiale.«Con questa operazione - sottolinea il consigliere delegato di Italmobiliaresi conferma il ruolo di Italmobiliare a supporto della strategia di primarioitaliano in ambito Lbo di Clessidra, e come questo possa facilitare la finalizzazione dimolto interessanti con importanti sviluppi futuri e a potenziale vantaggio di tutti gli investitori del fondo. Grazie anche al contributo degli altri co-investitori, è stato possibile creare la giusta cornice per concretizzare una operazione articolata che si pone come base di unambizioso di aggregazione e crescita delineato dal team di Clessidra».Clessidra è la società leader neldella gestione di fondi di private equity, con oltre 2,5 miliardi di euro di impegni di capitale complessivi. Fondata nel 2003, Clessidra è detenuta interamente da Italmobiliare SpA, ladi investimenti italiana controllata dalla famiglia Pesenti. Dalla fondazione, sono stati completati 23 investimenti per un ammontare complessivo pari a 1,9 miliardi di euro e unaggregato di oltre 18 miliardi di euro. Nello stesso periodo, sono state concluse 17 operazioni di add-on per le società in portafoglio. La società sta al momento completando l’investimento del suo terzo fondo di private equity e ha da poco lanciato la raccolta del suo