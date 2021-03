Rocca dei Forti biologico Brut, ideale per festeggiare la Pasqua

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 18:45

U

La bottiglia con la pizza di Pasqua

na bollicinacertificata Biologico, di qualità, tanto da ottenere nel 2018 la medaglia d’oro al Concorso internazionale. È, vino spumante che nasce da vigneti certificati e coltivati secondo i Metodi di Agricoltura Biologica e dal processo di fermentazione a Metodo Charmat.Da qui il suofine e persistente, il colore giallocon riflessi dorati, il profumo delicato con sentori di fiori bianchi e mandorla, e il gusto sapido, secco, fresco, fine e armonico. Caratteristicheche rendono Rocca dei Forti Biologico Brut una bollicina giusta per festeggiare il tradizionalee l’arrivo della primavera. Già dall’, come quello creato dalla maestria di, in arte Vaniglia Cooking, in esclusiva per Rocca dei Forti.La seguitissimaha pensato alla classica, qui in una nuova e gustosa versione con farina di farro e formaggi di grande qualità, tutti a lavorazione naturale, appositamente scelti a esaltare l’ abbinamento con Rocca dei Forti Biologico Brut. Anche laè naturale e il risultato finale prende la forma di panettone salato e un po’ rustico, da presentare con scaglie di pecorino semi stagionato, miele etostate e miscelate ancora calde a un trito di rosmarino, olio e sale.