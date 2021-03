La morte di Luigi Alberti non fermerà il sogno di un Garda unico

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 11:06

Il sogno di un “Grada unico”

Inventore di Italia in Rosa

l maledetto virus si è portato via a 74 anni anche, presidente deldie inventore, fra le tante, anche di ''Italia in Rosa'' una delle prime rassegne dei. Alcune settimane fa i primi sintomi del Covid, poi il ricovero in ospedale e il veloce tracollo finale.Fino a che le forze gliel'hanno consentito ha lavorato per il suo sogno: creare un. Lo ha ribadito con forza ai primi di febbraio, durante l'ultima intervista che gli avevo fatto in tv assieme all'Assessore Regionale al Turismo Lara Magoni.«Assessore - aveva detto- verrò presto a trovarla a Milano perché ho predisposto un piano di iniziative in vista della ripresa estiva. Non possiamo e non dobbiamo fermarci. Covid o non Covid, la stagione estiva deve trovarci pronti ad accogliere i turisti italiani e stranieri. Ho già qualche idea anche su come coinvolgere gli amministratori della provincia di Trento e del Veneto, dobbiamo essere compatti in vista della».Ecco, questo era Luigi Alberti, amico di tutti non mancava mai di sottolineare l'importanza diin, senza divisioni per promuovere unitariamente e concretamente il più grande lago italiano. Lo aveva fatto da presidente del Consorzio, ma ancora prima, per un decennio, come sindaco di Moniga (Bs) e da generoso inventore di ''Italia in rosa'', vetrina vitivinicola che ha davvero rilanciato il''Un saggio gentiluomo'' è stato definito durante i funerali, lunedì scorso, perché aveva un obiettivo vero, quello di unire il Benaco, senza divisioni fra campanili. Ha dedicato tutte le sue energie a promuovere il territorio e il turismo.«La passione, l'entusiasmo - ha scritto- la professionalità con la quale aveva preso a cuore il ''suo lago'', erano qualcosa di meraviglioso...».