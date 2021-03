Serena Wines 1881 festeggia con Soé il 140° anno di attività

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 18:00

La Tenuta Ossi della famiglia Serena

Dalle origini alla quinta generazione

I risultati del 2020: grossisti Horeca il canale preferito

La novità Soé, nuova versione del Prosecco Doc Rosé

entoquaranta anni di storia e un futuro radioso ancora tutto da scrivere. Nel 2021 la rinomata azienda vinicolataglia un prestigioso traguardo insieme alla quinta generazione dellache, proprio nel 1881, fondò l'omonima azienda vinicola a(TV) e che da allora ha legato il proprio nome alla produzione di, vini spumanti, frizzanti, fermi bianchi, rossi Igt e da tavola.Collocata nel cuore delle colline del, Serena Wines 1881 dimostra giorno dopo giorno il suo forte legame con il, come raccontano anche le sue storiche residenze (in primis la) che si trovano sparse tra le dolci colline ricamate dai vigneti, simbolo emblematico di un passato che fu e di un futuro che sarà. Attualmente, la guida dell'azienda è nelle mani di. A lui il compito di "sovrintendere" un'area di produzione che va dai vigneti dell’area di Costa fino a quelli sui colli di Tarzo, la parte più a nord del territorio. Da piccola impresa locale del territorio trevigiano, infatti, Serena Wines 1881 viene ora globalmente considerata come una delle principali realtà del Prosecco Doc. Inoltre, tra circa 2.000 produttori di Prosecco, Serena si classifica oggi nei primi 10 in termini di, per un marchio nel quale la massima priorità è data alla qualità finale del vino e alla soddisfazione del cliente.L’azienda può quindi considerarsi una delle protagoniste del mercatoitaliano ed è oggi presente in circa 50 paesi sparsi per tutti i continenti. I principalirisultano comunque l’Italia, il Regno Unito, gli Usa, la Germania, la Russia, la Polonia, la Romania e il Brasile, per un2020 di 59 milioni di euro al 44% generato all’estero e al 56% nel Belpaese (di cui 93%Horeca e 7% Gdo) grazie alla vendita di 400 mila fusti all’anno da 25 l, 20 mila fusti all’anno one way da 20 l e circa 18 milioni di bottiglie (10,5 di Prosecco Doc, 1,8 di Prosecco Docg e 5,4 tra altri vini frizzanti e fermi) oltre che 5 milioni nel formato piccolo da 0,20 l.è il nuovodi Serena Wines 1881, un vino di tendenza, elegante, grintoso e accattivante che incarna a tutto tondo l'identità e la forza della famiglia Serena nell’anno del suo 140° anniversario di fondazione. Nato dalladelle parole Serena e rosé, l’innovativa proposta della prestigiosa cantina trevigiana è caratterizzata all’88% dae per il 12% da, due uvaggi unici che nella loro armonia conferiscono oggi l'elegante struttura e il colore rosa tenue brillante alla nuova briosa versione del Prosecco rosato. Soé, che al palato risulta armonico ed equilibrato, è caratterizzato da aromi di buona intensità efloreali di fiori bianchi e rossi, il tutto accompagnato da note fruttate come mela, pera e frutta rossa come fragola e lampone. Grazie alla sua freschezza, alla bollicina vivace e alla schiuma persistente, Soé è stato pensato principalmente per essere abbinato ade aleggeri di pesce, per un “rosato” omaggio al pubblico femminile che tanto apprezza questo vino.