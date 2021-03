Dolcetto, vino spesso bistrattato. Espressione di bevibilità e territorio

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 16:48

Degustazione online con tre versioni di Dolcetto: annate 2020, 2019, 2018

Immediatezza, bevibilità, territorialità

arlare dioggi è un azzardo. Un, pur essendo il secondo a bacca rossa coltivato in Piemonte. Ci si sta “”. Se si continua ac’è il rischio di perderlo e di far svanire. Si coltiva infatti solo in Piemonte». Questo l’allarme lanciato il 25 marzo da, presidente delinaugurando un incontro web, consulla Doc che esprime tutta la storicità del Monferrato.Il Dolcetto d’Asti,, rientra fra le- Barbera d’Asti, Nizza, Ruchè di Castagnole Monferrato e Terre Alfieri e- Albugnano, Cortese dell’Alto Monferrato, Dolcetto d’Asti, Freisa d’Asti, Grignolino d’Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte). Cone più di, pari a circa il 30% della superficie a Doc e Docg del Piemonte, ilrappresenta ilDeclinabile in differenti versioni, il vitigno trova la massima definizione nella, coltivabile in 24 comuni della Provincia di Asti.La degustazione, guidata dal, consigliere Ais Piemonte, ha visto sfilare(esuberante, giovanile, snello),(delicato, rotondo con finale amaricante) e(pieno e garbato).Vini non pensati per durare nel tempo, ma dotati una. Interpretano con stile il. Vini che sanno esprimere ile attraversano i menu abbinati a pasta fresca, zuppe, formaggi giovani e di media stagionatura, carni non troppo complesse., un po’ come loro, che si esprimono a tavola senza invadenza e hanno il diritto di. Per questo la Regione Piemonte ha dedicato un’attenzione particolare a questo vitigno istituendo l’Al 31 dicembre 2020, la, per tutte le versioni, ha superato quota. Cone una quota export attorno al 50%, la Barbera d’Asti Docg rappresenta unper l’intero sistema del Monferrato del vino. Incremento del 2,1% per la, a conferma di una tipologia più complessa e strutturata che riscuote crescenti apprezzamenti soprattutto negli Stati Uniti e nel Nord Europa. Nonostante la pandemia,Per informazioni: www.viniastimonferrato.it