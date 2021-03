Vernaccia di Oristano, festa per i 50 anni della denominazione Doc

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 16:26

F

Ci sono solo 300 ettari e 7 aziende produttive della Vernaccia di Oristano

Vernaccia, il bianco di Sardegna

Solo 300 ettari coltivati

esteggiare il proprio compleanno in pandemia è una delle cose più tristi del momento. Ma quest'anno, l'non poteva che portare sorrisi in Sardegna dove laha celebrato i 50 anni dalla prestigiosa conquista della denominazione; la prima per l'isola arrivata nel 1971.Ilsecco sardo amato dai consumatori per il suo sentore intenso e "mirrato" e per il suoa metà fra ambra e topazio, conta oltre 3.500 anni storia e - dopo il boom commerciale degli anni '90 - da una dozzina d'anni è ritornato protagonista grazie all'iniziativa dell'. L'associazione culturale fondata tre anni fa da Davide Orro si è infatta posto l'obiettivo di tutelare ei consumi facendo fronte comune con un progetto di rete aperto a tutte le aziende dell'Oristanese, terra di elezione di questo prodotto.E il lavoro da fare non manca. Basti pensare che ci sono solo 300coltivati per produrre la Vernaccia per un totale di sette aziende produttrici. Eppure, questa tipologia di vino è molto apprezzata dagliche ne sottolineano le proprietà organolettiche e gli aromi che sprigionano dal metodo di maturazione che prevede il riposo del vino in botti di legno scolme per favore la formazione del lievito Flor in superficie.Da qui la volontà, ribadita nell'anniversario del riconoscimento Doc, di «rispettare laproduttiva con un occhio attento alle nuove vinificazioni, per renderlo più versatile e contemporaneo», ha spiegato, responsabile produttivo dell'omonima cantina. Attenzione che nasce in seno a un cambio generazionale all'interno del panorama produttivo: «Le aziende che producono Vernaccia sono oggi in mano alaureati e specializzati, il settore si sta svecchiando - ha sottolineato, enologo della cantina sociale - pur sempre con grandissimo rispetto per la tradizione».