Gli Appodiati Carpineto danno il benvenuto al Riserva Brunello 2015

Pubblicato il 06 marzo 2021 | 13:30

Il Riserva del Brunello Carpineto 2015

Le caratteristiche del Riserva

Tutto parte dal territorio

Degustazione con vista colli

ell'anno in cui tutto si è fermato, il debutto della primava nel segno della rinascita e della. Prodotta, come tutti gli, solo nelle vendemmie più buone, ha lo stesso stile del Brunello 2015 impostosi all'attenzione della critica enoica nazionale e internazionale ai più alti livelli mentre avanza una 2016 salutata come la migliore da sempre.Caratterizzato da uve raccolte unicamente da Vigneto Paradiso, quello posto più in alto di tutti, a firmare la Riserva del Brunello di Montalcino 2015 è ancora una volta, produttrice enologa alla guida di Carpineto con: «L’annata 2015, non a caso a 5 stelle, è stata una annata spettacolare a 360 gradi, ha caratterizzato vini digrandissima potenzialità grazie all’elevata concentrazione dei componenti nobili. Nel Brunello 2015 si percepisce l’ottimapolifenolica che genera un vino di grande longevità e tipicità territoriale, per questo abbiamo deciso di esordire con la Riserva proprio con questo millesimo. Magari averle tutti gli anni queste annate».L'Appodiato di Montalcino di Carpineto, in posizione privilegiata, a 500 metri sul livello del mare, in località Rogarelli, è uno deglipiù alti della denominazione e più panoramici con la vista che spazia dal centro storico di Montalcino (da cui dista 4 km) del quale s’inquadra l'intero perimetro della cinta muraria, alla Val d’Arbia, dove all’antica Cassia si unisce la via Francigena, e nelle giornate limpide fino anche a Siena. Alzando lo sguardo poi, oltre la prima linea di colline all’orizzonte verso est, si possono scorgere addirittura le colline del Chianti Classico sopra Siena.La più piccola delle cinquedi Carpineto è tra le più suggestive: una sorta di wine boutique con antichi casali in pietra circondati da querce secolari e tutto intorno 53 ettari didi cui 10 di vigneto piantati a sangiovese grosso allevato a cordone speronato (3,5 h di Brunello, 5 di Rosso di Montalcino, il resto Sant'Antimo Rosso), a una densità di 5.700 piante per ettaro, un uliveto e un fitto bosco di querce, lecci e macchia mediterranea.Dal punto di vista, l'Appodiato di Montalcino si trova sul complesso indifferenziato delle argille scagliose, costituito prevalentemente da scisti, calcari marnosi e arenarie quarzose. La leggera esposizione verso nord, in posizione panoramica e ventilata, dona ai vini di questa tenuta ununico, caldo di giorno e temperato e fresco di notte, che conferisce al Brunello profumi intensi e complessi, una bella freschezza, eleganza, raffinatezza e grande longevità. La posizione elevata dei vigneti, grande risorsa considerato il cambiamento climatico, permette infatti unaprolungata, quindi una vendemmia tardiva, come si faceva in passato, e la piena maturazione delle bucce, tannini maturi ma senza perdere in acidità, spina dorsale del vino.