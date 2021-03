Sigillo di rinascita e 5 stelle per l’annata 2020 del Brunello

Pubblicato il 06 marzo 2021 | 13:48

La piastrella dedicata alla vendemmia 2020, firmata da Federica Pellegrini

Il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e il presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci

Leccio d’oro 2021, premi a ristoranti ed enoteche

. È un distillato di ripartenza ladel Brunello di Montalcino, quest’anno realizzata da, che ha scelto di rappresentare sulla formella decorativa un’. Simbolo di rinascita già tatuato sul collo della pluricampionessa olimpionica dopo un momento difficile, il mitologico uccello di fuoco è stato posato oggi in occasione disul muro del Palazzo comunale di Montalcino (Si) per celebrare ledell’iconico rosso toscano, ma anche il desiderio di ripartire.«L’arabe fenice è un segnale di buon auspicio e rinascita per il vino e per tutti noi - ha affermato, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino - lo stesso buon auspicio che ci ha reso una vendemmia eccezionale in un anno terribile come quello appena trascorso».In vasca da 32 anni, Federica Pellegrini è l’atleta italiana più giovane a salire su un podio olimpico e vanta la carriera più longeva tra le campionesse tricolore, con ben 53 medaglie al collo. Un’ambasciatrice dell’eccellenza nello sport quella scelta dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino come volto 2021 in un’edizione di Benvenuto Brunello Off che battezza l’esordio di un’, che già ha conquistato i palati della critica di settore internazionale.Prosegue il giro del mondo del, il premio delriservato a, a partire dal Brunello. Un viaggio lungo quasi 36mila km quello della 29ª edizione, che oggi ha svelato i vincitori delle due categorie nel corso della prima giornata di tasting di Benvenuto Brunello Off. E se per la sezione tricolore dei ristoranti il Leccio d’Oro 2021 si è fermato alla storicadi San Quirico d’Orcia, che nella sua cantina vanta 357 referenze di Brunello, il podio internazionale vede un ex aequo tutto nordamericano condiviso dal ristorantedi New York e daldi Toronto.Situato all’interno delle Rockefeller Townhouses, al 13-15 West della 54ª Strada, Il Gattopardo che deve il suo nome all’omonimo film di Luchino Visconti offre più di 30 selezionatissime referenze di Brunello. Dagli Usa al Canada, con il Leccio d’Oro internazionale assegnato al Don Alfonso 1890 (Toronto), primo ristorante nella storia del premio a bissare il riconoscimento del Consorzio. Di proprietà della famiglia Iaccarino (membro Euro-Toques Italia) e fratello “minore” dello stellato a Sant’Agata sui Due Golfi, il Don Alfonso canadese è stato nominato nel 2019 secondo miglior ristorante italiano al mondo dalla guida 50 Top Italy e insignito anche del Wine Spectator Best of Award of Excellence. Oggi la sua carta vini spazia dal Rosso di Montalcino al Brunello.Ha un significato speciale il Leccio d’Oro 2021 dellaitaliane. A riceverlo, infatti è ladell’Aquila: distrutta dal sisma del 2009, il locale ha riaperto nel 2014. Nei suoi scaffali sono ancora esposte le poche bottiglie ora bollate “earthquake resistant” che si sono salvate dal terremoto. La targa del premio del Consorzio del vino Brunello di Montalcino va anche adi Boston, enoteca tutta dedicata al prodotto tricolore e punto di riferimento per i wine lover bostoniani.Per quanto riguarda i premi speciali del Leccio d’Oro 2021,ad Arezzo si aggiudica quello dedicato al “Rosso di Montalcino”, mentre il “Brunello Lovers” va al, trattoria fiorentina a Bangkok, e all’enotecaalle Bermuda.