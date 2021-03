Villa Sandi al fianco dei ristoranti: «Horeca vero banco di prova»

Primo Piano del 06 marzo 2021 | 17:18

D

Il vino si racconta anche online

Un evento digitale da imitare

Flavio Geretto

ue italiani si incontrano all’estero. No, non è l’inizio di un film di Totò. Accade, e adesso può accadere molto più facilmente che non nel recente passato. Ci si incontra quindi incon, global export director di. In Canada, così lontano? E ai primi di marzo, con il freddo che fa? Sì, e che ci vuole ... una connessione di rete, e si partecipa allo. RC sta per Restaurants Canada, l’associazione dei ristoratori canadesi. Lo show, definite the hospitality event of the year si svolge in rete. Organizzato così bene, che in Italia avremmo davvero da imparare e tentare di fare altrettanto (sì, ma quale associazione italiana saprebbe e vorrebbe fare ciò?).Ilnon esenta, anzi stimola, la suddivisione in padiglioni, e ogni padiglione a tema, ha i suoi stand e in ogni stand a orari ben definiti con puntualità che spacca il minuto, si tengono brevi show, brevi presentazioni; anche, prenotando a tempo, incontri one-to-one. E come ogni evento del genere, c’è l’area dedicata aiIl workshop “Wine Ceo Panel: Pouring to Profitability” è abilmente moderato da, executive director di WSET Americas. Il Wine & Spirit Education Trust (WSET) è il leader mondiale nella formazione dedicata a vini, distillati e sake. Gli speaker, non una folla, dacché l’obiettivo vero è produrre idee e riflessioni utili, piuttosto che giocare di equilibri tra piccoli poteri e prepoteri, sono soltanto tre:, presidente della Mark Anthony Wine & Spirits, il più importante distributore di vini operante in Canada,, presidente di Arterra Wines Canada, vinicoltori ma anche importatori, e last but not least, l’italiano Flavio Geretto.Ildura 45’ con tempo effettivo pari al tempo lordo, dacché il primo quarto d’ora non se ne va nei saluti delle autorità e nei ringraziamenti. Sortiscono spunti interessanti che proviamo a far emergere anche dal colloquio svoltosi subito dopo il dibattito, con Flavio Geretto.Ciao, Vincenzo. Sì, sono d’accordo. Lasciami dire che è stato un onore per me questo invito a rappresentare l’Italia per questo ceo panel durante RC Show. Sai che l’unico altro italiano presente è stato Bottura. Fare focus sulla ristorazione, in questo momento così delicato, è di fondamentale importanza.Sì, è vero. Abbiamo imparato e sempre più impariamo on the field, un nuovo modo di comunicare cercando di fare sentire i nostri clienti il più possibile vicino a noi. Ci siamo attrezzati per far live visit alla nostra azienda. Stiamo inviando campioni dei nostri vini in tutto il mondo per degustarli in diretta online, noi insieme con loro.Ci siamo impegnati a sostegno della ristorazione che è il settore che sta subendo i maggiori disagi a causa della pandemia. Confermiamo il nostro impegno col Gambero Rosso e il premio “Best Contemporary Wine List” dedicato alle carte vini dei ristoranti italiani nel mondo. Manteniamo l’attenzione su questo settore, perché è qui che nascono e si sviluppano i brand, che poi saranno richiesti nel retail e online.Io concordo con Jay Right, condivido la sua opinione. Sì, è vero, è in aumento l’attenzione dei giovani verso i prodotti locali. Vedi, Vincenzo, il fatto di passare più tempo a casa a documentarsi sta portando un approccio culturale più evoluto. Consumare italiano non significa solo cercare ciò che è prodotto in Italia, ma significa consumare come si fa in Italia e come facciamo noi Italiani, con i nostri riti, la nostra amena convivialità, il nostro saper vivere. Non a caso, si parla di Italian lifestyle.Tra le lesson learned (le lezioni apprese) che sempre il viaggio all’estero dona, probabilmente in questo caso dello RC Show, oltre alle interessanti considerazioni di merito, riemerse grazie al colloquio con Flavio Geretto, ve ne è una di metodo che è anche un amaro warning (segnale di attenzione / pericolo): in Italia un dibattito “vero” che abbia come motivo “vero” quello di fare emergere idee nuove e spunti di riflessione è evento raro. Ma, attenzione, se è sempre vero il proverbio che dice “abbiamo due orecchie ed una bocca, quindi dobbiamo ascoltare il doppio che parlare”, nei momenti di flesso epocale, questa “saggezza” va indispensabilmente messa in atto se si vorrà affrontare efficacemente lo scenario prossimo venturo.