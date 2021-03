La nuova frontiera dei vitigni resistenti alle malattie fungine

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 15:00

Il Pinot Regina

Piwi International: un progetto europeo

I vitigni resistenti del Trentino

Il Souvignier Gris

Il Solaris

Il pioniere Werner Morandell

I protagonisti della new wave biologica

Silvano Clementi: l'uso della chimica in agricoltura è un paradosso

olaris, Bronner, Johanniter, Aromera, Muscaris, Souvignier Gris, Regent, Sevar sono alcune delle trenta e più varietà diche costituiscono la nuova frontiera vitivinicola del nuovo millennio. Una nuova grande famiglia di: la famiglia dei cosiddetti "", incroci tra la vite europea, americana e asiatica. La sigla "Piwi" altro non è che l'acronimo tedesco del termine Pilzwiderstandfahig: sono quei vitigni resistenti alle(oidio, peronospora, botrite, mal dell'esca) che affliggono da tempo la viticoltura mondiale.Questi vitigni, conosciuti anche come “super-biologici”, permettono didel tutto o quasi i trattamenti anticrittogamici e di produrre vini di altissima qualità nel totale rispetto dell’circostante. Problema quest’ultimo che si è aggravato alla luce dei recenti cambiamenti climatici e che vede impegnati numerosi istituti di ricerca. In particolare la stazione sperimentale di Friburgo (Svizzera) e ladi San Michele all'Adige (Trentino). L'obiettivo è di contrastare con armi efficaci e rispettose dell'ambiente il flagello della peronospora, dell’oidio e della botrite, le più temute malattie fungine della vite. Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso ad Einsiedeln (Svizzera) è stata fondata l'che oggi è presente in dieci Paesi europei: Svizzera, Germania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Francia, Olanda, Belgio, Danimarca, Italia. Unico Paese extraeuropeo il Canada.sono sette i vitigni resistenti alle principali patologie fungine che si dimostrano particolarmente. Si tratta delle già collaudate varietàcui vanno aggiunte e sono disponibili per la coltivazione il, il, ile il, recentemente iscritte nel registro nazionale delle varietà consentite. Sono il frutto dell’attività di miglioramento genetico che ha visto impegnata un'equipe di ricercatori della Fondazione Edmund Mach. Il progetto di ricerca, coordinato dal(Civit) e per gli aspetti scientifici dall'Istituto di San Michele all'Adige, ha avuto come partner per quanto riguarda il mondo produttivo quattro cantine del Trentino:I tecnici e i ricercatori della Fondazione Edmund Mach hanno testato per tre anni dal punto di vistaedoltre 30 varietà di vite resistenti presenti sul mercato. Le hanno attentamente studiate nei campi sperimentali dislocati in Piana Rotaliana, Vallagarina e Valsugana, per capire innanzitutto come si adattano a diverse altitudini e a diverse condizioni climatiche, valutandone anche la fenologia, la fertilità, la produttività, la tolleranza alle principali malattie fitosanitarie e il potenziale enologico rispetto a due varietà tradizionali: Chardonnay e Marzemino. Tra queste 30 varietà, sette risultano quanto mai promettenti: il Solaris, il Souvignier Gris, il Pinot Regina, il Nermantis, il Termantis, il Charvìr e il Valnosia. Quest'ultima varietà, in particolare, resistente alla peronospora, si caratterizza per la spiccatache ricorda la Nosiola dalle cui uve nasce il famoso Vino Santo trentino.Queste varietà possono rappresentare un’per areali viticoli confinanti con aree sensibili, dove le limitazioni ai trattamenti fitosanitari rappresentano un grosso limite, e nelle aree dove anche a causa della pendenza la meccanizzazione è impossibile.Negli ultimi anni sta crescendo sempre più tra i consumatori l’interesse per i prodotti ottenuti con tecniche il più possibile rispettose dell’ambiente. Nel settore vitivinicolo pioniere di questa filosofia legata all’ecosostenibilità e allaè l’altoatesino, titolare dell’Azienda Lieselehof di Caldaro. Autore di una bellissima pubblicazione sui vitigni resistenti, lui stesso ne ha selezionati 360. La messa al bando di pesticidi, insetticidi e anticrittogamici è stato il primo passo per abbracciare con convinzione l’agricoltura biologica e biodinamica. Tra i vini cult della casa meritano una segnalazione il Brut metodo classico da uve Souvignier Gris, il Bronner Julian nella duplice versione tappo a vite e Orange, il Vino del Passo (da vigneti ubicati a 1.300 metri di quota al Passo della Mendola (proprio al confine tra il Trentino e l'Alto Adige) e il mitico Bronner passito Sweet Claire Riserva, autrentica rarità.In Trentino Morandell ha trovato una nutrita pattuglia di seguaci che stanno mettendo in pratica i suoipuntando sulla naturalità del vino. Tra coloro che hanno creduto per primi a questo progetto meritano sicuramente una citazione. Con le uve Solaris hanno lanciato sul mercato (in Giappone va a ruba) lo “Zero infinito”, un vino frizzante naturale prodotto con una tecnica ancestrale. Nasce a Grumes, in Alta Val di Cembra, a mille metri di quota, su un terreno che era stato abbandonato negli anni Cinquanta e che Pojer & Sandri hanno restituito a nuova vita. Con una intelligente operazione distorico-ambientale. Terrazze, muretti a secco e tutt’attorno un bosco che fa da barriera protettiva a eventuali trattamenti chimici dei vicini. Il nome “Zero infinito” lo aveva suggerito a Mario Pojer il giornalista Francesco Arrigoni, allievo prediletto di Veronelli, che lo aveva assaggiato nella versione naturale. Laddove la parola “zero” sta a significare zero trattamenti chimici, zero insetticidi, zero solfiti aggiunti, zero lieviti liofilizzati, zero charifiche, zero antiossidanti. Naturale come natura lo ha fatto.Tra i produttori che hanno aderito al progetto Piwi meritano altresì un incoraggiamento l’aziendadi Lasino, con il Solaris Naran. Ed ancora:di Revò, con lo Johanniter,di Coredo, con il “Vin de la Neu”, Johanniter in purezza. I fratellidi Santa Croce del Bleggio, con il Lingera da uve Solaris e il Sonata da uve Souvignier Gris.di Santa Massenza, con il Naranis, blend di Bronner e Solaris. Le Terre del Lagorai di Castel Ivano, con il Solaris. La Cantina Pravis di Lasino con lo Johanniter Naran metodo classico, il Solaris Naran, il Souvignier Gris.E ancora:dell'azienda Molino dei Lessi di Lavis, con lo Johanniter.della Vallarom con i vini biovegan.dell’azienda Filanda De Boron di Tione che propone il Dedit, un Solaris bianco affinato in barrique d’acacia, sapido, elegante, floreale e il Lauro, uno spumante millesimato Extra Dry sempre da uve Solaris.Un discorso a parte merita, nume tutelare di Villa Persani. Persani di Lavis che alla Fondazione Edmund Mach svolge la funzione di ricercatore nel settore vitivinicolo. In particolare per quanto riguarda la selezione di nuovi vitigni resistenti agli attacchi della peronospora e dell’oidio. Già dall’impianto dei nuovi vigneti e frutteti della tenuta di famiglia emerge l’impronta filosofica di Silvano Clementi: abbandonare laper salvaguardare l’ambiente puntando sul biologico. E i suoi vini ne sono la testimonianza. Piacevolmente aromatico l’Aromatta Piwi Cuvée, da varietà resistenti, freschi e sapidi. Il Molin, un blend di Incrocio Manzoni e Riesling Renano, la Nosiola Raetica, il Pinot Grigio Performance. Il Nerosilvo, blend di Teroldego e Lagrein, lo spumante Silvo Brut Nature con il fondo da uve Souvignier Gris con altri vitigni resistenti.«L’uso della chimica in agricoltura – sostiene Silvano Clementi – è un paradosso ambientale. Il settore secondario non può sostenere il settore primario cosi come le pratiche chimiche non possono sostenere la fertilità della terra. La nostra mission è quella di avvicinare il palato dei consumatori ad una nuova, ma che è antica, sensazione di naturalità». Parole sante.