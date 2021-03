I vini di Milano dai 60 ettari di Poderi di San Pietro

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 17:01

Le uve di Poderi di San Pietro, coltivate vicino al centro di Milano

60 ettari di vigneti sulla collina di San Colombano

I 60 ettari di vigneto della famiglia Toninelli

Tecnologia e internazionalizzazione

La degustazione dei 4 vini di punta

Il Rosso di Valbissera

I rossi di Poderi di San Pietro, in abbinamento a risotto allo zafferano o a salumi tipici del posto

e è vero che is’identificano anzitutto a partire dal, cosa può caratterizzare un vino di? La sorpresa, anzitutto, perché collegare la città dei grattacieli all’italiana al dio Bacco magari non scandalizza i commensali, ma ci va vicino. Consapevole di dover sorprendere,presenta le sue bottiglie più caratteristiche nel corso di una breve e intensaa distanza: l’azienda vitivinicola non è esattamente a Milano ma sulla collina di San Colombano, specie di panettone non più alto di 140 metri posto nel bel mezzo della Pianura Padana, a far da spartiacque tra le province di Milano, Lodi e Pavia. Il centro della metropoli, comunque, dista solo mezz’ora d’auto.I 60 ettari di vigneti collinari dell’azienda sono destinati a produrre Croatina, Barbera, Uva rara, Merlot, Cabernet e Pinot Nero, come bacca rossa; Chardonnay, Trebbiano, Cortese e Malvasia per il bianco. Poderi di San Pietro è di proprietà dellae parte nel 1998 con l’intento di modernizzare la storia produttiva di San Colombano, ed anche l’approccio: in un territorio caratterizzato dal vino da bere giovane, tutto Barbera e Croatina, poca esportazione e consumo locale, i Toninelli portano una ventata di novità e ambizione.«Abbiamo voluto - racconta l’enologo dell’azienda- internazionalizzare le coltivazioni introducendo piante non autoctone ma adatte a confrontarsi col mercato ad ampio raggio: e così siamo arrivati a produrre 200mila bottiglie all’anno, e i nostri contatti vendono in Cina, Giappone, Svizzera, Germania e Stati Uniti, principalmente. Dal punto di vista tecnologico l’impegno è stato altrettanto grande, visto che ora le nostresono dotate di moderne vasche in acciaio termo-condizionate, di un generatore d’azoto per proteggere il vino dall’azione dell’ossigeno e di una modernissima linea di imbottigliamento. La filosofia aziendale è espressa al meglio da 4 punti cardinali, i vini in degustazione: Morosa, Amphora Moris, Rosso di Valbissera e Trianon. I nomi spesso fanno riferimento alle zone collinari di provenienza delle uve, ed è il nostro modo di ancorarci nella storia e nella geografia, dato che da queste parti il vino si produce da secoli».«Il primo,, è un bianco composto di Chardonnay, Cortese e Trebbiano, un uvaggio che rispecchia perfettamente l’impostazione data alla produzione, essendo composto di un’internazionale e due autoctone. Al naso si sente subito la frutta disidratata tipica di Cortese e Trebbiano, abbinata alla vaniglia, data dall’affinamento in legno, che rende il corredo aromatico non banale. L’assaggio fa scoprire la nocciola tostata ed un grande equilibrio. L’abbinamento più immediato è il tradizionale: nonostante l’intensità dello zafferano, la personalità del “Morosa” non teme il confronto».«Il secondo è l’, che per l’appunto affina in anfora di grès porcellanato, materiale totalmente inerte ma poroso come il legno, inteso a permettere una maturazione totalmente neutrale. È undi Chardonnay e, quest’ultima un’uva storica della collina, dalla buccia spessa, ricca di colloidi. Fermenta in acciaio e poi passa in anfora per almeno 14 mesi. La leggera sovramaturazione della materia prima già si vede dal colore giallo dorato; al naso subito si sprigiona il floreale e poi ilpepe nel finale; degustato, è di robusta struttura, alcolico e sapido».«Passando ora ai rossi, ilè un assemblaggio di Croatina, Barbera e(che non supera il 10%), vinificate separatamente: un’attenzione particolare è dedicata ai tannini, per ottenere il massimo equilibrio. Il colore è un rubino molto profondo, il naso rivela subito l’apertura floreale dell’Uva rara, e in secondo piano ciliegia sotto spirito e tabacco dolce; in bocca è avvolgente e caldo, tendente al dolce per i suoi polialcoli. Il Valbissera è per noi molto importante anche dal punto di vista storico: è quello che ci è servito per farci conoscere».L’ultimo protagonista da presentare è il, da Cabernet Sauvignon e Merlot, unache nasce da una rigorosa selezione in vigneto. L’affinamento avviene separatamente in barriques di rovere francese per almeno 24 mesi. Il coloro è rosso cupo, all’olfatto l’apertura è alcolica, seguita da liquirizia, anice stellato, pietra focaia, che è poi la nota classica del Cabernet. Al palato è setoso, la vaniglia conferita dal legno si armonizza con un cenno di cioccolato, il bilanciamento tra componenti diverse è ottimale. Facile abbinarlo con la selvaggina, o anche con il filetto alla brace».Abbiamo assaporato una piccola parte del catalogo di Poderi di San Pietro: volendo si potrebbe continuare con gli spumanti, come la, il, la, ma ci sembra che una nuova identità milanese sia stata già ben tracciata dalle 4 bottigile di cui sopra. Nuova solo per chi voglia riposare sugli allori delle vocazioni vitivinicole già consacrate, dal tempo e dal mercato: ma al di là del Monferrato, delle Langhe, del Chianti e dell’Aquitania, il territorio da scoprire è immenso, come lo spirito di iniziativa della famiglia Toninelli ha saputo dimostrare dal 1998 ad oggi. Gliene siamo grati, se ora è più facile per tutti abbinare un rosso setoso o un bianco speziato a un risotto allo zafferano, a un salume tipico della tradizione italiana, e infine alla dinamicità di Milano.Per informazioni: www.poderidisanpietro.it