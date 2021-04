Ristoranti da dimenticare per i vini. Vola l'ecommerce, ma non basta

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 16:06

A marzo 2021, il canale Horeca ha segnato un -90% per il mercato dei vini

Anche il 2021 il canale Horeca non tiene

Boom del canale eCommerce

Alleanza in vista con Federturismo

Sandro Boscaini

Più esperienze "degustative"

a chiusura dei canali legati all'e alla socialità, così come il blocco deihanno fortemente impattato sul mercato deinel 2020. A ribadirlo, è stato, presidente didurante l'evento L’HoReCa oltre il Covid, fra sostenibilità e rilancio del Made in Italy in programma all'International HoReCa Meeting. Le perdite sono state ingenti: -37% in bar, ristoranti e alberghi a fronte di una perdita complessiva del -41% rispetto al 2019.Situazione drammatica che prosegue anche all'inizio del 2021: guardando solo al mese di, per i vini si stima una perdita dell’87% (rispetto al 2019) e per gli spirits una contrazione che si attesta sul -90% (rispetto al 2019). «Sono dati che parlano da soli - ha sottolineato Boscaini - e leregistrate non sono compensate dalle vendite nel canale della Gdo né dal canale, sebbene in Italia abbiamo riscontrato una performance promettente».Secondo i dati Wine Monitor Nomisma, infatti, proprio l’eCommerce registra un incremento del 105% nel 2020, rispetto al 2019, per l’acquisto di vino. Anche se l’resta il canale privilegiato (soprattutto con i prodotti di fascia più alta).Nonostante tutto, però, l'una soluzine è andare avanti, guardare al futuro della. Per favorirla, Federvini si è impegnata direttamente con la Commissione Europea per valorizzare Bruxelles sull'importanza dei settori più colpiti dalla pandemia. Sul fronte nazionale, «stiamo attivando delle alleanze conper testimoniare l’interconnessione tra i nostri mondi e valorizzare l’impegno comune a ricominciare in».E poi la proposta, che deve tener conto delle mutate esigenze del cliente: «Oggi occorre studiare anche nuove- ha concluso Boscaini - che intercettino di più la ricerca di esperienza, anche come parte di un percorso di formazione. Dobbiamo lavorare meglio sulladei prodotti offerti in consumo, sui territori di appartenenza, accompagnare la diversa modalità di consumo, dal bicchiere alla bottiglia».