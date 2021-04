Alto Adige, anche contro il covid la cantina San Michele Appiano è un esempio

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 18:21

La Cantina conta 330 soci e 385 ettari di vigneto

Marchio Top of Mind

Hans Terzer, enologo, Karl Pardatscher, presidente, Günther Neumair, amministratore delegato

Sempre pronti ad affrontare le sfide

rappresenta un esempio nel panorama enologico nazionale e in quello altoatesino in particolare. Interpreta, in questo settore, un ruolo di punta da sempre all’avanguardia, ma ben ancorato ai valori della tradizione vinicola e del territorio.Basti pensare che la comunicazione interna all’azienda e la gestione dei vari passaggi dalla vigna alla cantina sono ottimizzate grazie all’ausilio di nuove tecnologie. Il lavoro dell’agronomo è supportato e semplificato dall’utilizzo di un’applicazione che gli consente di. In questo modo è in grado di esprimere una valutazione del vigneto direttamente sul posto, inserendo report e foto che consentiranno al winemaker, sia quando è in vigna sia quando è in cantina, di essere. Tale valutazione, insieme ad altri fattori, influenza il valore economico a fine anno delle uve conferite.Anche in questo periodo di pandemia la Cantina di San Michele si è rivelata un esempio. I valori della cooperativa sociale, la notorietà del marchio sul mercato italiano e internazionale e il costante impegno a innovarsi sono alla base della. Valore di fondo per un’azienda da oltre 2,5 milioni di bottiglie è lo scopo mutualistico: non è il capitale a essere al centro dell’operato, ma l’uomo, insieme al suo benessere economico e al sostegno reciproco dei soci.«Il- ha spiegato l’amministratore delegato- è stato determinante, in azienda e fuori. Durante il primo lockdown e per tutto questo anno di Covid, abbiamo sempre cercato il dialogo con i nostri agenti e distributori, italiani e nel mondo, tramite frequenti telefonate e meeting su piattaforme digitali». Un impegno senza sosta e ancor più meritorio tenuto conto che quello dell’Alto Adige, una regione prevalentemente collegata all’andamento dei flussi turistici, si è rivelato il mercato più sofferente della crisi, in quanto tutte le attività economiche della maggioranza dei clienti della Cantina sono rimaste chiuse a lungo.San Michele Appiano hanno contribuito alla stabilità delle vendite in Italia e all’estero. Un brand “Top of mind”, che i consumatori ricordano tra i primi, a cui pensano immediatamente quando iniziano un processo di acquisto. A monte un lavoro di comunicazione di decenni. Comunicazione in merito a una produzione di alta gamma che si segmenta sul mercato con un 20% di vendite in Alto Adige, un 50% nel resto d’Italia e un 30% in oltre 40 Paesi nel mondo, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna in testa.. «Resto comunque ottimista - ha puntualizzato Günther Neumair - Sono da 25 anni a San Michele Appiano e posso testimoniare che bisogna essere sempre pronti ad affrontare dure sfide. La Cantina ha 115 anni di età e ne ha superate di crisi. Siamo sempre riusciti a uscire più forti di prima davanti alle difficoltà che ci si sono presentate.».Con il, nella guida Vini d’Italia 2021, il Gambero Rosso ha riconosciuto a San Michele Appiano un ruolo decisivo nello sviluppo del sistema cooperativistico altoatesino e nella conseguente affermazione in Alto Adige tra i marchi più forti della viticoltura in Italia Per informazioni: www.stmichael.it