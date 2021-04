Nella Betlemme dell'Alto Adige una cantina dal cuore antico

Pubblicato il 17 aprile 2021 | 08:30

La produzione annuale non supera le 15 mila bottiglie

Territorio di bianchi di eccellenza

Bioweingut Ansitz Rynnhof: una piccola perla

Maso e cantina

Una storia antichissima

Pinot Bianco, Gewürztraminer, Rosato e tre rossi

Viticoltura biologica

costituiscono dal punto di vista numerico una piccolissima goccia nel mare magnum dell'enologia nazionale e internazionale. Non così dvantando la regione (meglio la provincia autonoma altoatesina), la quasi totalità.(Hofstaetter, Lageder, Manincor, Tiefenbrunner, Elena Walch, Franz Haas, solo per citarne alcuni)(Tramin, Girlan, Colterenzio, Caldaro, San Michele Appiano, Terlano) che operano sul territorio.(dal Riesling al Gewürztraminer, vini sapidi, croccanti, eleganti, vini di grande longevità) senza peraltro dimenticare i grandi rossi: Blauburgunder (Pinot Nero) e Lagrein.che con la figlia Nathalie e la moglie Bruni è il nume tutelaresoprannominato la Betlemme dell'Alto Adige. La leggenda racconta che alcuni secoli fa un gruppo di pellegrini diretti a Roma avrebbe chiesto ospitalità ai contadini del quartiere e una delle donne della comitiva avrebbe partorito un bambino nella stalla doveva aveva trovato alloggio.La storica dimora Rynnhof come molti altri edifici del centro storico di Termeno presenta una possente struttura medievale, caratterizzata da una facciata con spallette delle finestre in pietra, bifore e porte con archi a tutto sesto., mentre, località posta al confine tra il territorio tridentino e quello tirolese come ci ricorda l'antica denominazione latina "terminus".che risale addirittura al Medioevo: compare per la prima volta su un documento del 1438. Il nome deriva molto probabilmente dalla presenza di una canaletta dell'acqua che scorreva accanto alla proprietà. Nel 1470 il principe vescovo di Trento concesse in feudo alla famiglia la proprietà del maso con annessi vigneti. Oggi la superficie vitata del maso si estende su due ettari e mezzo, sufficienti per regalare ai cultori di Bacco alcuni gioielli.(splendido, dal bouquet elegante e dal gusto sapido), un peccaminoso(profumatissimo, ma non stucchevole all'assaggio), un suadente, la" (che strizza l'occhiolino al gentil sesso) e: un vellutato Lagrein, una sontuosa cuvée rossa, il "Rynn" Mitterberg, e una piacevolissima Schiava, di pronta beva.e che vanno a ruba tra ristoratori, enotecari e amanti del buon bere. Per i suoi gioielli Johann Bellutti ha coniato uno slogan di facile comprensione: «I miei vini sono schietti, sinceri, genuini, in una parola liberi come madre Natura li ha fatti».I vigneti dell'azienda (che aderisce all'Associazione Bioland) sono amorevolmente curati seguendo i rigidi disciplinari della. Oltre alla cantina, la moglie di Johann Bellutti, Bruni, e la figlia Nathalie (laurea in Scienze Agrarie)(cinque gli appartamenti, graziosissimi). Oltre al vino l'azienda, che aderisce al Consorzio altoatesino Gallo Rosso, produce confetture, sciroppi, aceto, succhi di mela, frutta fresca e miele. In alto i calici.