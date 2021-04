Alle radici del successo del Martini. Nella Casa-Museo la storia del mito

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 16:43

Il Museo nella prima sede dell'azienda

a storia del vino nel Mediterraneo, ma anche la storia di uno dei più importanti brand italiani, conosciuti in tutto il mondo e diventato leggenda in libri e film. Tutto questo èè pronto a riaccendere i riflettori su uno dei simboli del nostro stile di vita. Virtual tour, appuntamenti tematici ed esperienze da non perdere sono le occasioni per festeggiare questo compleanno caratterizzato da 60 candeline, con un calendario annuale ricco di eventi che accompagneranno i visitatori alla scoperta della location e non solo.Data da segnare in agenda è quella delquando, in occasione della Casa Martini realizzerà una visita guidata in presenza o virtuale - in base alla situazione sanitaria - per svelare al grande pubblico l’. Un modo per andare alla radici di un mito che si rafforza proprio nella storia e nelle tradizioni. Anche se di proprietà americana (il grippo Bacardi ), Martini resta infatti un simbolo del Piemonte e dell'Italia.«Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo, vogliamo continuare a rendere speciale questo luogo unico che rappresenta un pezzo importante di storia italiana - commenta- Per festeggiare questo importante compleanno abbiamo deciso di organizzare visite alle collezioni museali e allo stabilimento, di realizzare esperienze dedicate alla mixology e alla degustazione, di unire tutti gli elementi chiave della Brand Home, elementi che le hanno permesso di distinguersi in 60 anni di storia. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più interessante Casa Martini e per questo rinnoviamo l’offerta ogni giorno grazie a numerose esperienze pensate per far conoscere questo luogo elegante e ospitale».La storica sede fu fondata il 20 aprile 1961, insieme aldestinato ad accogliere celebrità, giornalisti, esperti del settore, studenti, turisti, curiosi e appassionati. Un luogo unico in cui raccogliere, nata sotto gli auspici della Soprintendenza Archeologica del Piemonte e considerata ancora oggi tra le più prestigiose collezioni al mondo sul tema. «Il Museo racconta oltre 2.600 anni di storia enologica che si fonde con le origini del vermouth e con il rito del banchetto come antica forma di socialità - racconta- Una testimonianza che passa attraverso la bellezza, l’arte, l’alto artigianato e gli strumenti della tradizione produttiva nel settore».

il museo enologico di Casa Martini





Il principe degli aperitivi

il Museo Martini di Storia dell’Enologia , ideato nel 1961 per illustrare le origini della cultura enologica, del vermouth e degli aperitivi;

, ideato nel 1961 per illustrare le origini della cultura enologica, del vermouth e degli aperitivi; la Mondo Martini Gallery che, a partire dal 2005, conduce il visitatore in un viaggio attraverso lo stile di Martini, simbolo dell'aperitivo italiano dal 1863;

che, a partire dal 2005, conduce il visitatore in un viaggio attraverso lo stile di Martini, simbolo dell'aperitivo italiano dal 1863; il Martini Discovery Tour aperto nel settembre 2020 in una veste completamente rinnovata e pensato per raccontare la fusione di tradizione e innovazione nel processo produttivo Martini, caratterizzato da artigianalità e qualità, e per accompagnare il visitatore all’interno dello stabilimento produttivo Martini.

Principe della produzione, uno degli ingredienti che caratterizzano da sempre il gusto di Martini: «Il vino, ingrediente base degli Aperitivi Martini, tra cui il classico Martini Rosso o l’ultimo nato della famiglia, il- aggiunge- In ciascuna ricetta, al vino si uniscono le erbe aromatiche, miscelate con sapienza seguendo le indicazioni del Martini Master Blender».Per tutto il 2021 sarà possibile prendere parte ad eventi che permetteranno di conoscere le tre anime diA completare le mille sfaccettature di Casa Martini anche l’, ile lo, tappe fondamentali e imperdibili durante le visite guidate.

la sla del segreto della ricetta del Martini





Tanti eventi anche online

Questo è solo un piccolo assaggio di quanto è previsto per le celebrazioni del 60° anniversario di. Tutti gli eventi online o in presenza sono organizzati in collaborazione con il dipartimento che cura l’Heritage aziendale e nel rispetto delle disposizioni per contrastare l’emergenza Covid19. A partire dal 18 maggio gli altri appuntamenti si succederanno con cadenza mensile e sarà possibile trovare tutte le informazioni su www.visitcasamartini.com Uno dei marchi più iconici al mondo, Martini è il protagonista dell’industria italiana delle bevande alcoliche e offre vini spumanti e aromatizzati della più alta qualità. La gamma degli aperitivi Martini, caratterizzata dal pluripremiato sapore dolceamaro, è il risultato diraccolti nelle regioni rurali e naturali più varie del pianeta. Il portafoglio Martini comprende: Martini Bianco, Martini Rosso, Martini Extra Dry, Martini Rosato, Martini Riserva Speciale Rubino, Martini Riserva Speciale Ambrato, Martini Riserva Speciale Bitter, Martini Asti, Martini Prosecco, Martini Riesling.

Creato nel 1863 a Torino, il marchio Martini fa parte del portfolio Bacardi Limited, con sede ad Hamilton, nelle Bermuda, e continua ad essere il leader del mercato nella sua categoria. Bacardi Limited fa parte del gruppo di società Bacardi, che comprende Bacardi International Limited.





Casa Martini

A pochi chilometri da Torino, Casa Martini è un vero e proprio, da più di 150 anni protagonista dell’aperitivo italiano, tra tradizione e innovazione. Meta ideale per chi è sempre alla ricerca di nuovi trend e ama il bere di qualità. Un percorso immersivo che invita a conoscere la storia dell’azienda, le diverse fasi di produzione, i metodi di selezione delle materie prime, la loro accurata miscelazione, fino al tasting dei cocktail più famosi e amati.Oggi Casa Martini si presenta con un volto nuovo, dando la possibilità al visitatore di scoprire non solo la storia del brand, ma anche ilfino ai delicati passaggi che il Master Blender, l’enologo che crea i diversi prodotti Martini intervenendo con maestria artigianale, segue con competenza professionale e creatività., là dove la magia avviene per davvero. La Sala degli Alambicchi colpisce i sensi con i profumi dei sacchi di menta peperita arrivata da Pancalieri, prima che il fascino della “Cattedrale” emozioni gli occhi per la maestosità delle vasche del Tinaggio da milioni di litri. Qui, delicatamente, avviene il mariage degli ingredienti, una vera e propria unione, che conquista il visitatore con un blend senza tempo.Casa Martini è aperta al pubblico tutti i giorni (escluso il martedì), dalle 10 alle 19. Discovery Tour, Cocktail Experience, Vermouth Class e l’Ultimate Experience rappresentano i diversi livelli di esperienza prenotabili direttamente sul sito www.visitcasamartini.com