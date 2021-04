Poggio Argentiera, spazio ai giovani: presentati online 4 dei 6 vini rossi di punta

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 09:53

«L

Quattro i rossi in degustazione

Spazio ai giovani

La difficile, ma importante, strada del bio

Quattro rossi in degustazione online

a terra deve essere viva e deve rimanere viva» è la filosofia di, tra il Mar Tirreno e il Monte Amiata, nel Grossetano, nel cuore della Docg del Morellino di Scansano. Terra di grandi rossi. Fondata nel 1977 dall'agronomo Gianpaolo Paglia, nel 2015 è passata nelle mani della famiglia Frascolla proprietaria dell'azienda Tua di Rita di Suvereto. Due i poderi base: Adua e Keeling.da parte del ventitreenne, lanciato nella mischia dal padre.«I giovani ci sono - ha detto deciso-e hanno voglia di fare; bisogna dare modo loro di fare esperienza. Io vivo quasi interamente in vigna il mio impegno aziendale assieme a un altro coetaneo, Giordano., alla ricerca di un equilibrio perenne tra la pianta e l'ambiente circostante. Perché la vigna fa tutto da sola».: Usa, Canada, Francia, Inghilterra, Germania. Fatturato annuo di circa 700mila euro, una ventina le persone occupate nelle due aziende, Tua Rita e Poggio Argentiera. I costi in cantina delle singole bottiglie variano dai 12 ai 31 euro.. È una pratica importante che garantisce tutti, ma in futuro - sottolinea Giovanni- non so se vale la pena insistere perché i lacci e i lacciuoli sono davvero tanti e non aiutano i produttori. Comunque, con il minor impatto ambientale. Utilizziamo pratiche di agricoltura integrata, sfruttiamo gli antagonisti naturali dei parassiti con tecniche di lavorazione del terreno che ostacolano in modo naturale lo sviluppo delle erbe infestanti».Anzitutto il, fresco e intrigante, con grandi aspettative; poi,, selezione figlia di una accurata scelta in vigna, composta da Sangiovese, Ciliegiolo e un tocco di Alicante. E ancora due vini di punta, fruttati, di grande struttura, da meditazione:. Rispettivamente 14 e 15 gradi, vini che vogliono crescere ancora, come ha rimarcato Giovanni: «Gestire gli sbalzi di umore del meraviglioso territorio maremmano richiede pazienza, dedizione e competenza, ma come si dice: più intenso è l'impegno più dolce è la vittoria dei nostri rossi».Per informazioni: poggioargentiera.com