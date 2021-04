Vignaioli Ramaddini, 5 etichette premiate dalla Guida Bio 2021

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 16:00

Le bottiglie premiate dalla Guida Bio 2021

il Nero d’Avola 2018, che ha ricevuto 5 foglie;

4 foglie, invece, per il Nassa 2019, il Syrah 2018 e il Ramà bianco 2019;

3 foglie, infine, per il Ramà rosso 2018.

Marzamemi, il luogo dove nascono i vini bio

Carlo Scollo

Biologico, una scelta d'impresa

che, dal suo debutto sul mercato, ha divulgato l’idea di una viticoltura tanto sana quanto genuina arrivando a sposare in toto i canoni della produzione bio.Ad essere apprezzati dalla commissione della Guida Bio sono state diverseTutte, come Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier, Vini Buoni d’Italia, I Vini di Veronelli, I Vini d’Italia, Gambero Rosso. Tra i riconoscimenti particolarmente graditi, l’inserimento dell’etichetta Patrono 2016 tra le Vinitaly 5 Stars Wines (punteggio 92/100) e su Decanter (punteggio 86/100), entrambe le menzioni giunte nel 2020.Lo scenario in cui nascono questi vini è quello diI vigneti dei Vignaioli Ramaddini si estendono da Noto, perla simbolo del Barocco isolano, fino al mare, abbracciando anche il territorio di Pachino, già noto a livello internazionale per il suo rinomato pomodoro.Una summa di eccellenze, insomma, dove nascono, maturano e crescono le uve coltivate con amore e semplicità.Il metodo di coltivazione è quello tradizionale ad alberello, a cui si affianca quello più moderno a controspalliera. Il terreno calcareo nasconde anche una buona dose di mineralità, dovuto alla presenza di sostrati vulcanici nella zona.Tutti aspetti che caratterizzano, inevitabilmente e positivamente, le uve e poi i vini, con, tanto apprezzati da Giurie e Commissioni. Tra le varietà coltivate, autoctoni come Nero d’Avola, Catarratto, Grillo, Moscato Bianco, e vitigni internazionali come Chardonnay, Syrah, Cabernet Franc.- ha spiegato, la Federazione italiana vignaioli indipendenti - La nostra scelta è stata naturale e si è concretizzata nel tempo, sia nell’utilizzo delle antiche tecniche di lavorazione delle vigne che nella delicata fase della vendemmia, interamente condotta manualmente, fino alla pigiatura e alla fermentazione. Utilizziamo tecniche naturali, totalmente prive di pesticidi e concimi chimici».